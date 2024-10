Piloot overlijdt tijdens vlucht, toestel wijkt uit

De gezagvoerder van een Turkish Airlines-vlucht van Seattle naar Istanbul is maandagmiddag onverwachts overleden, nadat hij tijdens de vlucht plotseling onwel werd.

De piloot, Ilcehin Pehlivan, een 59-jarige vlieger zonder bekende gezondheidsproblemen, overleed ondanks pogingen van de bemanning om hem te reanimeren. Pehlivan werkte sinds 2007 voor Turkish Airlines.

De Airbus A350 vertrok op 8 oktober rond 19:00 uur lokale tijd vanaf Seattle Tacoma International Airport voor een geplande vluchtduur van elf uur naar Istanbul. Nadat het vliegtuig ongeveer vier uur onderweg was en boven Groenland vloog, werd een noodsituatie afgekondigd toen de gezagvoerder onwel werd. De bemanning besloot uit te wijken naar New York JFK.

‘Tijdens de vlucht van onze Airbus A350 met registratie TC-LGR, op de route TK204 van Seattle naar Istanbul, verloor gezagvoerder Ilcehin Pehlivan het bewustzijn,’ laat een woordvoerder van Turkish Airlines, Yahya Üstün, weten op X. ‘Nadat de eerste medische hulp aan boord niet succesvol bleek te zijn, besloot de cockpitbemanning, bestaande uit één gezagvoerder en één co-piloot, uit te wijken. Helaas overleed onze gezagvoerder vóór de landing.’

Pehlivan had in maart 2024 nog een routine medisch onderzoek ondergaan, waaruit geen onderliggende gezondheidsproblemen naar voren kwamen. Hij kreeg volledige toestemming om te blijven vliegen. De woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij voegde hieraan toe: ‘We wensen onze gezagvoerder eeuwige vrede en geduld voor zijn rouwende familie, evenals voor al zijn collega’s en dierbaren.’ Het vliegtuig blijft aan de grond in New York en Turkish Airlines treft alternatieve regelingen zodat passagiers hun reis naar Istanbul kunnen voortzetten.