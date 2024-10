Opmerkelijk voorval in A330: ‘Was duidelijk niet geschikt’

Op een Qantas-vlucht, uitgevoerd met een Airbus A330, kon vorige week tien uur lang maar één film afgespeeld worden.

Afgelopen zaterdag vertrok de machine vanuit het Australische Sydney op weg naar Tokio Haneda International Airport (Japan). Toen de A330 vertrokken was, zou een technisch probleem met het entertainmentsysteem zich hebben voorgedaan. Daardoor was maar één film te zien. ‘Onze bemanningsleden hadden een beperkte lijst met films die ze op alle schermen van het vliegtuig konden afspelen en op basis van het verzoek van een aantal passagiers werd een bepaalde film geselecteerd voor de hele vlucht’, aldus de woordvoerder van Qantas in een verklaring aan CNN. Een deel van de passagiers gaf de voorkeur aan de film Daddio, een Amerikaanse dramafilm waarin een vrouw terugkeert van een reis en gesprekken heeft een taxichauffeur. Tevens komt een affaire aan bod. De film kent echter een leeftijdsgrens ‘vanwege taalgebruik, seksueel materiaal en korte grafische naaktheid.’ Major stuff up.



Jonge reizigers

Aan boord van de A330 zaten eveneens jongere kinderen voor wie de film echter (nog) niet bestemd is. Naar verluidt schakelde het cabinepersoneel na ongeveer één uur over naar een andere film die wel voor iedereen toegankelijk zou zijn. ‘Alle schermen zijn voor de rest van de vlucht veranderd naar een gezinsvriendelijke film. Dit is onze standaardwerkwijze in een uitzonderlijk geval als passagiers niet zelf hun films kunnen selecteren’, zegt de woordvoerder. Qantas biedt dan ook haar excuses aan. ‘De film was duidelijk niet geschikt om de hele vlucht af te spelen.’ De luchtvaartmaatschappij laat weten dat naar aanleiding van dit voorval in de A330 contact opgenomen wordt met de reizigers die bij het cabinepersoneel hadden geklaagd.