‘Air France 777 ‘veel succes’ gewenst vanuit Irak’

De piloten van een Boeing 777-300 van Air France zagen 1 oktober boven Irak vanuit de cockpit raketten afgevuurd worden.

Het vliegtuig, F-GSQU, vertrok die dag 14:15 uur als vlucht AF662 vanuit Parijs Charles de Gaulle in de richting Dubai International Airport (Verenigde Arabische Emiraten). Vier uur na vertrek naderde de 777 het Iraakse luchtruim. Op dat moment vuurde buurland Iran tientallen raketten af op Israël. De 777-piloten zagen verluidt ‘de raketten vanuit de cockpit’. ‘Bonne chance (vertaald: veel succes)’, zei de Iraakse luchtverkeersleiding tegen de vliegers aldus TF1 INFO en Midi Libre.

De 777 vloog dwars door het Iraakse luchtruim heen toen Iran raketten afvuurde © Flightradar24.com

Luchtruim even later gesloten

Op het moment dat de raketten afgevuurd werden, was het luchtruim niet gesloten. De Air France-directie laat dan ook weten over ‘informatie te beschikken die het mogelijk maakte een aanval van Iran op Israël vooraf te identificeren’. ‘De vliegtuigen van Air France vermeden reeds het Israëlische, Libanese en Iraanse luchtruim. Het overvliegen van het Iraakse luchtruim was beperkt tot een specifieke corridor die door alle luchtvaartmaatschappijen werd gebruikt’, aldus de luchtvaartmaatschappij. Na een kwartier verliet de 777 het Iraakse luchtruim. Daarna werd dat door de lokale autoriteiten gesloten.

De A350 van Air France werd wel teruggestuurd © Flightradar24.com

Andere Air France-vlucht keert om

Daarentegen werd een andere Air France-vlucht wel omgeleid. Het ging om vlucht AF218 die diezelfde dag 15:05 uur vanuit dezelfde luchthaven in Frankrijk vertrokken was. De Airbus A350, registratie F-HTYC, naderde op dat moment het noorden van Irak toen besloten werd terug te keren naar het vertrekpunt. Air France geeft aan ‘het hoogste veiligheidsniveau’ van haar vluchten te garanderen. De 777 die op weg was naar Dubai landde uiteindelijk na zes uur veilig in Dubai. De terugvlucht werd geannuleerd en het toestel vloog pas twee dagen, via een andere route, terug naar Parijs Charles de Gaulle.