Hoop voor opening Lelystad Airport

Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, streeft ernaar volgend jaar Lelystad Airport tegen alle verwachtingen in te openen.

In het regeerakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat in 2025 een besluit genomen wordt over de luchthaven. Niet iedereen is het eens met een mogelijke opening. Een groot aantal partijen verwacht dat hierdoor meer geluidshinder voor omwonenden ontstaat. ‘Dus ik moet nog kijken waar dat landt, om het in luchtvaarttermen te zeggen’, zegt Madlener in gesprek met Nieuwsuur. Daarentegen zijn de PVV en de VVD voorstander. ‘En het is goed om vliegen betaalbaar te houden en voor Schiphol om economische waarde te behouden’, vult de VVD aan.

Renovaties op Lelystad Airport

De afgelopen jaren is de luchthaven vernieuwd. Het vliegveld kreeg een vertrekhal, de verkeerstoren werd opgehoogd en de landingsbaan werd gerenoveerd. Daarmee leek het klaar voor een opening, maar het vorige kabinet, bestaande uit de VVD, D66, CDA en ChristenUnie, zag daar desondanks vanaf. De PVV wil met de nieuwe regeringspartijen een andere route vliegen. ‘Er is heel veel in geïnvesteerd. Ik vind het wel heel zonde als zo’n investering voor niks blijkt te zijn geweest. Dus wat dat betreft hoop ik dat ie wel open kan’, aldus Madlener.

Verdeeldheid

Hoewel de PVV en VVD voorstander zijn van een opening, heerst verdeeldheid binnen de regering. NSC en BBB zien daar geen soelaas in, evenals de meerderheid van de Tweede Kamer. Kamerlid Olger van Dijk van die eerste partij refereert eveneens naar de geluidsoverlast die een opening mogelijk met zich meebrengt. BBB-Kamerlid Cor Pierik verwacht dat er veel stikstofruimte gevraagd wordt, al sluit hij niet uit dat het standpunt van de partij kan veranderen als tot nieuwe inzichten gekomen wordt.