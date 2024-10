Nike geheimzinnig over privéjets

Nike, het grootste sportkledingmerk ter wereld, heeft maatregelen genomen om publieke inzage in de vluchten van zijn privéjets te beperken. Dit gebeurde na publicaties door onderzoeksjournalisten.

Nike heeft stappen ondernomen om informatie over vliegbewegingen door hun leidinggevenden geheim te houden. Twee Gulfstream G650ER-jets van Nike zijn niet langer zichtbaar op FlightAware, een populaire website voor vluchttracering. Beide jets zijn toegevoegd aan de ‘Limiting Aircraft Data Displayed’ (LADD)-lijst van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Deze lijst bevat vliegtuigen waarvan websites als FlightAware de gegevens niet mogen tonen. Dit maakt het moeilijker, maar niet onmogelijk, om te achterhalen waar de vliegtuigen naartoe vliegen.

De stappen van Nike volgen na publicatie door ProPublica en The Oregonian/OregonLive. Zij beschreven hoe Nike’s privéjets vorig jaar bijna 20 procent meer koolstofdioxide uitstootten dan in 2015, het basisjaar voor de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. Deze stijging in uitstoot weerspiegelt dat Nike en zijn toeleveringsketen in 2023 ongeveer evenveel CO₂ uitstoten als in 2015, ondanks de vrijwillige belofte van het bedrijf om de uitstoot fors te verlagen.

Elon Musk vs Jack Sweeney

Met de maatregel voegt Nike zich bij andere jet-eigenaren die hun vliegbewegingen willen verhullen. De bekendste van deze groep is zonder twijfel Elon Musk. De miljardair wordt al jaren getergd door Jack Sweeney. Deze Amerikaanse student werd bekend door zijn Twitter-account dat het privévliegtuig van Elon Musk volgde. Sinds november 2021 deed hij diverse pogingen om @Elonjet offline te krijgen. Musk bood Sweeney 5.000 dollar, ongeveer 4.700 euro, om te stoppen met het account. De student weigerde echter en kwam met een tegenbod. Hij zou graag 50.000 dollar ter aflossing van zijn studieschuld ontvangen of een Tesla. Hiermee ging Musk niet akkoord. Sinds hij de directeur-eigenaar van het platform is maakt Musk op een controversiële manier de dienst uit op Twitter. Het account @Elonjet en het privéaccount van Sweeney liet hij offline halen. Sweeney kwam later met een nieuw account. Dit account, @ElonJetNextDay, laat de vluchten van het vliegtuig niet meer live zien, maar met een vertraging van 24 uur. Nog altijd is dit account actief op X.