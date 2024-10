Qantas voert onbedoeld langste eigen vlucht uit

Qantas gaat vrijdagavond haar de derde repatriëringsvlucht vanuit Larnaca (Cyprus) naar het Australische Sydney uitvoeren.

Volgens de planning stuurt Qantas opnieuw een Boeing 787 naar de Cypriotische stad om mensen die in Libanon verbleven te evacueren. De verwachting is dat de Dreamliner, die vlucht ASY1280 gaat uitvoeren, zaterdagavond lokale tijd in Sydney landt. Omdat de vlucht voor de Australische overheid uitgevoerd wordt, begint het vluchtnummer met ASY, verwijzend naar de Royal Australian Air Force. Maximaal 220 inwoners worden gerepatrieerd. Aan boord zitten vier piloten, tien cabinepersoneelsleden, grondpersoneel, medisch personeel en ingenieurs. De vlucht kent een afstand van 15.890 kilometer en de vluchtduur bedraagt 16 uur en 30 minuten. Dit is langer dan de dienst Perth-Londen Heathrow, de langste vlucht uit het Qantas-netwerk. Die afstand is 14.498 kilometer en de vlucht duurt 17 uur en 20 minuten. Flight ASY1258 – operated by our Boeing 787-9 Dreamliner VH-ZNC on behalf of the Australian Government – has touched down in Sydney from Larnaca, Cyprus.



The flight brought home 220 passengers to Australia, with the Flight and Cabin Crew (four pilots and ten cabin crew),… pic.twitter.com/6PH9UpVo47— Qantas (@Qantas) October 8, 2024

Gratis vluchten

Het Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) vervult de administratieve taken van de repatriëring. Hierin staat dat de vlucht uitgevoerd wordt in opdracht van de Australische overheid en daarom gratis is voor de reizigers. Daarnaast zal Qantas na aankomst in Sydney de passagiers die moeten doorreizen kosteloos naar de dichtstbijzijnde binnenlandse luchthavens vliegen.

Qantas voert in één week drie repatriëringsvluchten naar Sydney uit © Flightradar24.com

Eerdere vluchten

De vlucht die vrijdagavond gaat vertrekken vanuit Larnaca naar Sydney is de derde repatriëringsvlucht van Qantas. Eerder deze week voltooide een 787, registratie VH-ZNC, de eerste. De tweede werd eveneens met hetzelfde toestel uitgevoerd en arriveert bijna in Sydney. Het is nog onduidelijk welke machine voor de derde repatriëringsvlucht ingezet wordt. Eerder voerde Nederland ook al een evacuatievlucht vanuit Libanon naar Eindhoven Airport uit.