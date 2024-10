Twee incidenten TUI 737’s op één dag

Zowel een TUI Boeing 737-800 van de Duitse, als de Engelse tak kreeg afgelopen maandag te maken met een incident.

Het eerste vliegtuig, een Duitse 737-800 met registratie D-ATUF, vertrok 6:15 uur vanuit Hannover (Duitsland) in de richting van Heraklion, een stad op het Griekse eiland Kreta. Na een vlucht van 2 uur en 40 minuten landde de machine op haar bestemming. Echter, AV Herald schrijft dat de 737 te maken kreeg met een ‘ongewoon contact met de landingsbaan’. Verder specificaties werden niet gegeven. Gesteld werd dat de machine zonder problemen uitrolde en naar het platform taxiede. In een reactie laat de Duitse tak van TUI weten dat de vleugel of een deel daarvan op geen enkel moment contact had gemaakt met de baan. De 737 vertrok dan ook op tijd terug naar Hannover, maar stond daar echter wel één uur langer aan de grond alvorens begonnen werd met de volgende vlucht naar het Spaanse Jerez.

Een andere TUI 737 kreeg op een ander Grieks vliegveld problemen met het landingsgestel © Flightradar24.com

Terugkeer naar andere Griekse luchthaven

Op het moment dat de Duitse 737 naar de stad in Spanje vertrok, steeg eveneens eenzelfde toestel van de Engelse tak op vanuit Thessaloniki, een andere Griekse stad op het vaste land. De machine, registratie G-TAWD, stond aan het begin van vlucht BY4193 naar Londen Gatwick. Vlak na take-off merkten de piloten volgens AV Herald op dat zij het landingsgestel niet volledig konden intrekken. Op een hoogte van 5.000 voet (omgerekend ongeveer 1.500 meter) braken de vliegers de klim af. De 737 belandde in de wachtstand en cirkelde voor de kust van Thessaloniki meerdere keren rond. Tijdens het rondcirkelen werkten de piloten een checklist af. Dertig minuten na vertrek keerde het toestel terug op de luchthaven van vertrek. Vlak voordat het een nieuwe poging deed te vertrekken in de richting van Londen Gatwick, zou het te maken hebben gekregen met een defecte microschakelaar. Uiteindelijk steeg de TUI-machine met ongeveer tweeënhalf uur vertraging alsnog op naar de Engelse luchthaven.