Air India na honderden vliegtuigen nog niet uitgekocht

Air India blijft verder shoppen. De maatschappij bestelt 85 Airbus-toestellen en wil ook extra Boeings kopen. Eerder plaatste Air India al zo’n 500 orders bij de grote vliegtuigbouwers.

Air India doet opnieuw een grote bestelling. De nieuwe Airbus-order kwam via derden aan het licht terwijl de maatschappij rouwt om het overlijden van de voormalige voorzitter van moederbedrijf Tata Group, zakenman en luchtvaartpionier Ratan Tata.

Grote klant

Airbus maakte woensdag laat bekend dat een onbekende klant een bestelling had geplaatst voor 75 A320-toestellen en tien langeafstandsvliegtuigen van het type A350. Met een dergelijke deal zou 6,3 miljard dollar gemoeid zijn. Luchtvaartmaatschappijen houden vaak hun naam geheim om hun vlootstrategieën niet aan concurrenten prijs te geven. Drie bronnen uit de industrie gaven tegenover Reuters aan dat Air India de luchtvaartmaatschappij achter deze bestelling is. De order betreft het gebruik van opties en komt slechts een jaar nadat de maatschappij 250 nieuwe toestellen bestelde bij Airbus en 220 bij Boeing. Twee van de bronnen meldden dat Air India ook in gesprek was voor een mogelijke extra bestelling bij Boeing. De Indiërs geven geen directe reactie op een verzoek om commentaar over de Airbus-onderhandelingen, die voor het eerst door Bloomberg News werden gemeld. Airbus, dat zijn maandelijkse orderupdate publiceerde kort voordat Tata het overlijden van zijn voormalige voorzitter op 86-jarige leeftijd aankondigde, weigerde commentaar te geven over de gesprekken met klanten.