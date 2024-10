Delta zet drones in voor vliegtuigonderhoud

Delta Air Lines zet drones in voor de visuele inspectie van haar vliegtuigen, na goedkeuring door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. De aanvraag werd ingediend door Delta TechOps, de afdeling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de vloot.

Sinds de goedkeuring geeft Delta aan dat het de drone-inspecties ‘zorgvuldig’ heeft geïntegreerd in zijn onderhoudsprocessen, waarmee de toestellen worden geanalyseerd voordat deze in gebruik worden genomen. Delta onthulde vorige week dat de FAA eerder dit jaar toestemming verleende voor het gebruik van drones, specifiek voor ‘voorwaardelijke visuele inspecties.’ In eerste instantie worden de drones ingezet om vliegtuigen te controleren op schade na blikseminslagen. Dit nieuwe inspectieproces is nu opgenomen in Delta’s Aircraft Maintenance Manual (AMM) voor de gehele vloot, die bestaat uit modellen zoals de Airbus A220-100, A220-300, A319, A320, A330 en A350-900, evenals Boeing-toestellen zoals de 717-200, 737, 757 en 767. In totaal telt Delta’s vloot meer dan 900 vliegtuigen.

Met deze stap is Delta de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die goedkeuring heeft gekregen van het FAA Certificate Management Office voor het gebruik van drones bij vliegtuiginspecties. Tijdens een inspectie manoeuvreren de drones rond het vliegtuig en leggen gedetailleerde beelden vast zonder dat er menselijke tussenkomst nodig is. TechOps-technici en inspecteurs analyseren vervolgens de foto’s om eventuele schade te identificeren die reparaties vereisen voordat het toestel weer kan vliegen.

Daarnaast versnellen de drones het inspectieproces, waardoor vliegtuigen sneller terug de lucht in kunnen, wat vertragingen en ongemakken voor passagiers minimaliseert. Naar verwachting kunnen narrowbody-vliegtuigen in minder dan anderhalf uur volledig worden gefotografeerd, terwijl het voor widebody-vliegtuigen iets minder dan twee uur zal duren. Dit bespaart gemiddeld zo’n 16 uur aan handmatige arbeid per inspectie. De drones worden ingezet in Delta’s onderhoudsfaciliteiten in Atlanta, Detroit en Minneapolis-St. Paul, zowel binnen als buiten.