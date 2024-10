Oorzaak botsing Delta-vliegtuigen bekend

Een maand geleden vond op de luchthaven van Atlanta een botsing plaats tussen een Airbus A350 van Delta Air Lines en een Bombardier CRJ 900 van Delta’s regionale dochtermaatschappij, Endeavor Air. Het eerste tussentijdse rapport van de National Transportation Safety Board (NTSB) over het incident is inmiddels gepubliceerd.

De CRJ 900, aanzienlijk kleiner en lichter dan de A350, had weinig kans toen de veel zwaardere Airbus A350, met een snelheid van ongeveer 23 kilometer per uur, haar achterkant raakte. Het incident vond plaats op 10 september, waarbij één persoon aan boord van de CRJ 900 lichtgewond raakte. Verder bleef iedereen ongedeerd. Exclusive video of the Delta Airbus A350 and the DeltA CRJ-900 after they collided this morning during taxi in Atlanta#a350 #Delta #deltaairlines #aviation pic.twitter.com/WeNR9az28X— A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) September 10, 2024

Volgens het NTSB-rapport liep de CRJ 900 aanzienlijke schade op, terwijl de A350 slechts licht beschadigd raakte. De A350, die vlucht DL295 naar Tokio zou uitvoeren, had een bemanning van vier personen: twee gezagvoerders en twee copiloten, naast de 221 passagiers. De eerste gezagvoerder was de pilot flying. Vanwege bouwwerkzaamheden was de gebruikelijke startbaan 09L afgesloten, waardoor de Airbus naar startbaan 8R moest taxiën.

Tijdens het taxiën ontving de bemanning van de A350 een cockpitwaarschuwing en meldde dit aan de luchtverkeersleiding, die hen instrueerde door te rijden en het toestel elders te onderzoeken voordat ze vertrokken. Tegelijkertijd kreeg de CRJ 900, die vlucht DL5526 naar Lafayette uitvoerde, toestemming om naar de startbaan te taxiën. Kort daarna vond de botsing plaats. De gezagvoerder van de A350 verklaarde dat hij naar links keek om mogelijk tegemoetkomend verkeer te vermijden, maar op dat moment raakte de A350 de staart van de CRJ 900.

Volgens gezagvoerder van de CRJ 900 had de luchtverkeersleiding aangegeven dat de A350 zou wachten. Zij volgden alle instructies op en stonden stil bij de stoplijn toen de A350 passeerde en hun vliegtuig raakte.

Uit de analyse blijkt dat de CRJ 900, die 17 meter voor de stoplijn stond, werd blootgesteld aan krachten van 0,5 G naar links en 0,55 G naar rechts, waardoor het toestel ongeveer 9 graden met de klok mee draaide. Een schets van de situatie toont dat de kleinere jet daardoor binnen het bereik van de vleugels van de A350 stond. Het tussentijdse rapport geeft nog geen uitsluitsel over de schuldvraag; het NTSB-onderzoek is nog in volle gang.