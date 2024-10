‘Rusland heeft probleem met straaljagers’

De productie van de Sukhoi Su-57 ‘Felon’ in Rusland is naar verluidt gestagneerd. Voor het vijfde generatie gevechtsvliegtuig is de Russische vliegtuigbouwer afhankelijk van Westerse technologie die door sancties niet of nauwelijks voorhanden is.

Op 9 oktober publiceerde The Telegraph een artikel waarin werd gesteld dat de productie van nieuwe Su-57’s in Rusland lijkt stil te liggen. Volgens het nieuwsmedium wordt dit veroorzaakt door de afhankelijkheid van Rusland van Westerse technologie. Rusland heeft al langer moeite met de ontwikkeling van moderne militaire apparatuur zonder te hoeven vertrouwen op de import van westerse componenten.

Duitse onderdelen

Volgens het artikel is er onder andere een tekort aan onderdelen van de MPPU-50, een Duits apparaat voor het kalibreren van de communicatiesystemen van de Su-57. The Telegraph baseert zich voor deze bevinding op de Oekraïense analysegroep Frontelligence Insight. De groep merkt op dat Rusland de MPPU-50’s en andere onderdelen via derde partijen illegaal moet importeren, en hoewel het smokkelen van de onderdelen mogelijk is, blijft dit een knelpunt voor de productie van het vliegtuig.

Teleurstelling

De Su-57 is met veel tamtam gepresenteerd. Het toestel is bedoeld om de verouderde Russische MiG-29’s en Su-27’s te vervangen en is het Russische antwoord op de Amerikaanse F-22 Raptor. Het Kremlin heeft een bestelling geplaatst voor 76 stuks maar de levering verloopt traag. Rusland zou tot ongeveer dertig toestellen geproduceerd hebben. Rond de tien toestellen hiervan zijn testmodellen. Eerder dit jaar werd er al een Su-57 zwaar beschadigd door Oekraïense drones terwijl het aan de grond stond. Bovendien heeft Rusland twee andere Su-57’s verloren door crashes. Tot op heden kan de rol van Ruslands modernste jachtvliegtuig enkel gezien worden als teleurstelling.