Ryanair trekt zich terug uit Duitsland

Ryanair trekt zich deels terug uit Duitsland vanwege hoge belastingen en luchthavengelden.

De luchtvaartmaatschappij stopt met vluchten naar de luchthavens van Dortmund, Dresden en Leipzig, terwijl de zomervluchten vanuit Hamburg met 60% worden teruggeschroefd in vergelijking met vorig jaar. Ook in Berlijn wordt het aantal aankomende en vertrekkende vluchten met 20% verminderd, zoals al in augustus werd aangekondigd.

Deze bezuinigingen zullen volgens Ryanair leiden tot 1,8 miljoen minder beschikbare stoelen, 22 geschrapte routes en een totale capaciteitsdaling van 12% in Duitsland. CEO Eddie Wilson wijt deze maatregelen aan de hoge kosten in Duitsland en de overheidssteun aan Lufthansa, die volgens hem een ‘hooggeprijsd monopolie’ vormt. ‘Duitsland heeft slechts 82% van zijn luchtverkeerscijfers van vóór COVID hersteld, wat het de slechtst presterende markt in Europa maakt,’ aldus Wilson. ‘Duitse burgers en bezoekers betalen nu de hoogste vluchtprijzen in Europa, dankzij de hoge belastingen en het monopolie van Lufthansa.’

Ryanair heeft vaak kritiek geuit op nationale luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa, die tijdens de pandemie €6 miljard aan staatssteun ontving van de Duitse regering. Hoewel Ryanair geen banenverlies binnen het bedrijf verwacht, voorziet het wel negatieve effecten voor sectoren zoals taxi’s en horeca.

In augustus waarschuwde Ryanair al voor deze situatie en dreigde het bedrijf met acties tegen de Duitse minister van Transport, Volker Wissing. Ryanair staat bekend om zijn harde onderhandelingsstrategie om extra kosten, zoals luchthavenheffingen, te beperken. Dit leidt er vaak toe dat de maatschappij minder zichtbaar is op grote Europese luchthavens, waar de kosten hoger zijn.

Wilson gaf aan dat Ryanair in augustus een ‘zevenjarig groeiplan’ had gepresenteerd aan de Duitse regering, maar nog geen reactie had ontvangen. ‘De weigering om groei op Duitse luchthavens te ondersteunen is kortzichtig,’ stelde Wilson. ‘Ryanair wil aanzienlijk uitbreiden in Duitsland, maar de stijgende vliegbelasting en andere kosten dwingen ons om capaciteit te verplaatsen naar andere EU-landen.’ De Duitse vliegbelasting, die in mei werd verhoogd, varieert tussen de €15 en €70 per ticket, afhankelijk van de afstand van de vlucht. Luchtvaartmaatschappijen berekenen deze kosten doorgaans door aan de passagiers.