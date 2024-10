TUI 737-piloten roepen cabinepersoneel naar cockpit

De bemanning en passagiers aan boord van een Boeing 737-800 van de Belgische tak van TUI bewonderden donderdagavond vanuit de lucht het noorderlicht.

Het toestel, registratie OO-TUK, vertrok 19:45 uur lokale tijd vanuit Sharm El Sheikh, een Egyptische badplaats aan de Rode Zee, in de richting van Brussels Airport. Rond de klok van 22:45 uur naderde de 737 Frankfurt, Duitsland. Op dat moment konden de inzittenden een duidelijke glimp van het noorderlicht opvangen. Donderdagavond was het natuurverschijnsel in meerdere delen van Europa te zien. Het noorderlicht ontstaat als gevolg van een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. De vrijkomende energie veroorzaakt de kleuren in de lucht. Die bewuste avond was G5 van kracht waardoor er sprake was van een ‘enorme storm‘. aurora from an airplane going north (not visible to the naked eye) pic.twitter.com/T2CwTvPEdi— bench (@gorfeht) October 11, 2024 Foto’s en video’ s van het noorderlicht vanuit een ander vliegtuig.

Noorderlicht duidelijk zichtbaar

Toen de 737-piloten het licht overduidelijk konden zien, riepen zij het cabinepersoneel naar de cockpit om er eveneens een blik op te werpen. ‘”Kom kom’”, riepen ze’, vertelt Zaynab Debaieb, een van de stewardessen die op dat moment deel uitmaakte van de cabin crew, bij HLN.be. ‘Door het grote cockpitraam was het noorderlicht heel goed te zien. Tijdens een noordelijke vlucht zie je wel eens een groene schijn, maar dit was enorm kleurrijk en goed zichtbaar. Je zag ook de Kleine Beer en de maan leek heel rood.’

Passagiers vangen eveneens glimp op

Ook de passagiers konden meegenieten. Omdat het een avondvlucht was, waren de lichten in de 737 gedimd. Hierdoor was het noorderlicht door de vliegtuigramen beter te zien. ‘Voor het beste effect moesten reizigers wel hun smartphone gebruiken om een foto te maken’, aldus Debaieb. Het vliegtuig landde na de verrassende vlucht om 23:45 uur op Brussels Airport.