Waarom zijn de meeste vliegtuigstoelen blauw?

Hoewel een aantal luchtvaartmaatschappijen vliegtuigstoelen de eigen kleuren geven, is er ook een groot aantal dat voor blauw kiest. Waarom?

De reden is de rust in de lucht te bewaren. Wanneer mensen, zeker op lange vluchten, lange tijd in een kleinere afgesloten ruimte op elkaar gepropt zitten, kan dat tot frustraties leiden. Denk bijvoorbeeld aan passagiers die alle ruimte in beslag nemen en daarbij geen oog hebben voor hun buren. Om de kans op confrontaties tussen geïrriteerde reizigers te voorkomen, kiest een groot aantal luchtvaartmaatschappijen voor blauwe stoelen.

Betekenis van blauw

‘Blauw is de kleur van de kalme zee en de heldere lucht, allebei gekoppeld aan innerlijke sereniteit, kalmte en helderheid. Blauw blijkt ook de hartslag en ademhaling te vertragen, dus het kan een goede kleur zijn om te helpen bij meditatie of ontspanning’, beschrijven experts van Color Psychology op hun website de kleur.

Blauw brengt tevens een gevoel van betrouwbaarheid met zich mee. Vliegen kan voor mensen een spannende ervaring zijn. Uit onderzoek van de National Institute of Mental Health blijkt dat 6,5 procent van de wereldbevolking, zo’n twintig miljoen mensen, last heeft van vliegangst. Blauw kan bijdragen aan de vermindering van angst en stress. De kleur brengt verkoeling en zorgt er eveneens voor dat in het lichaam kalmerende chemicaliën geproduceerd worden die ervoor zorgen dat een gevoel van welzijn gecreëerd wordt. Ook zouden die chemicaliën kunnen leiden tot een afname van de kans op woedende passagiers.

Rode stoelen

Daarentegen hebben sommige luchtvaartmaatschappijen in de jaren 70 en 80 geëxperimenteerd met rode stoelen. De kleur symboliseert onder meer liefde en passie, maar staat eveneens voor oorlog en gevaar. Gesuggereerd wordt dat dit laatste voor de reizigers parten is gaan spelen. Menig maatschappij heeft na verloop van tijd de rode vliegtuigstoelen van boord verwijderd.

Ondanks blauwe stoelen tóch agressie

Desondanks komt het met enige regelmaat voor dat een reiziger zich, ondanks de blauwe stoelen, laat gaan. In veel gevallen gaat dit gepaard met (overmatig) alcoholgebruik. Meer dan eens besluiten piloten een ongeplande landing te maken als blijkt dat een passagier onhandelbaar is. Ryanair-topman Michael O’Leary pleit voor een limiet op het alcoholgebruik aan boord.