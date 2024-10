Afscheid Transavia geen optie? ‘Maar geeft stress’

Hoewel Transavia voor de zomer noodgedwongen vluchten moest schrappen, koestert Mieke de Schepper, topvrouw van Sunweb, de samenwerking met de luchtvaartmaatschappij.

Transavia en Sunweb werken al lang samen. Via de reisorganisatie is het mogelijk (betaalbare) vluchten bij de dochteronderneming van Transavia te boeken. Daarbij heeft de luchtvaartmaatschappij één toestel, de PH-HXA, toegewijd aan haar partner. Het vliegtuig is voorzien van de Sunweb-livery. Bovendien koopt de onderneming waar Van Schepper aan het roer staat biobrandstof in voor Transavia.

Annuleringen Transavia

De verhoudingen tussen beide partijen kwamen desondanks afgelopen zomer, en ook de zomer daarvoor, op scherp te staan. Dat kwam doordat Transavia noodgedwongen vluchten moest annuleren als gevolg van technische problemen. Het onderhoud van de vliegtuigen liep ook nog eens uit. Sunweb kon haar reizigers in sommige gevallen pas op de dag van vertrek op de hoogte stellen van de annulering, met alle frustraties van dien. ‘Het schrappen van vluchten is onacceptabel. We hebben een goede samenwerking, en gelukkig staan we vooraan als het aankomt op omboeken van onze klanten. Maar het geeft stress’, zegt De Schepper in gesprek met De Telegraaf.

Goede band maakt het lastig

Sunweb geeft aan geen afscheid van Transavia te willen nemen, maar de mogelijke krimp van Schiphol maakt het er voor de reisorganisatie niet makkelijker op. Zij geeft aan voor betaalbare vakanties te staan, maar met de krimp op de loer en de duurdere tarieven die de luchthaven hanteert, belandt de organisatie in een tweestrijd. Sunweb kijkt vandaag de dag al buiten de Nederlandse landsgrenzen. Volgens De Schepper werpt de samenwerking met Brussels Airport haar vruchten af. ‘We hebben een aantal vluchten waarbij wij het schema bepalen, of die we eerder samen ontwikkelden. Daar zijn niet zoveel alternatieven voor. Maar we moeten onze opties bekijken, al zijn die vanuit Nederland beperkt’, aldus de CEO van Sunweb.