Boeing-werknemers graven eigen graf

Robert Kelly Ortberg, CEO van Boeing, heeft aangekondigd dat de vliegtuigbouwer naar verwachting maar liefst 17.000 banen gaat schrappen.

Het gaat om tien procent van het totale personeelsbestand. Zowel leidinggevenden als managers als operationele werknemers kunnen de dupe worden. Op deze manier wil Boeing ‘aansluiten bij haar financiële realiteit’. De geplaagde vliegtuigbouwer openbaarde dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar een verlies van 1,5 miljard dollar (omgerekend bijna 1,4 miljard euro) leed. Analisten verwachten dat Boeing een gemiddeld kwartaalverlies van circa 3,5 miljard euro genereert. Ortberg, die in augustus David Calhoun opvolgde nadat die het stokje moest overgeven, wil dat het roer omgegooid wordt. ‘Hoewel ons bedrijf op korte termijn met uitdagingen te maken heeft, nemen we belangrijke strategische beslissingen voor onze toekomst en hebben we een duidelijk beeld van het werk dat we moeten doen om ons bedrijf te herstellen’, zei hij bij Reuters.

Problemen met vliegtuigen

Orthberg verwacht dat de eerste levering van de 777X in 2026 wordt gerealiseerd in plaats van in 2025. In augustus dit jaar hield Boeing dit vliegtuig (opnieuw) aan de grond, omdat tijdens een reguliere inspectie schade aan een onderdeel dat de vliegtuigmotoren met de vleugels verbindt geconstateerd werd. Tevens besloot de vliegtuigbouwer in 2027 te stoppen met de productie van het 767-vrachtvliegtuig.

Einde aan stakingen?

Daarnaast implementeerde Boeing kostenbesparingen, omdat 33.000 werknemers het werk in de fabrieken rondom Seattle en Portland hadden neergelegd. Thomas Hayes, equity manager bij Great Hill Capital, denkt dat met deze 17.000 ontslagen eveneens een eind aan de stakingen gemaakt zal worden. ‘Ik schat dat de staking binnen een week zal zijn opgelost, omdat deze werknemers niet in de volgende lichting van 17.000 ontslagen willen vallen’, stelt hij.