Over Martin Schröder en klassieke Dakota’s | Podcast

Hebben G&G eindelijk hun ‘format’, hun felbegeerde ‘formule’, hun ‘Unique Selling Proposition’ gevonden? Welnee! Het is dezelfde chaos als altijd. Gaat weer alle kanten op. Het gaat over Martin Schröder, die Mies Karrebies leerde vliegen. En over klassieke Dakota’s, volgeladen met bolletjes. Over het bedrijf SimFlying in Hoofddorp, waar je in vijf lessen – naar keuze – een Boeing 737 of een Airbus A320 leert besturen. Over dodemansknoppen gaat het, en reddingsparachutes.

Wacht even! Aangezien deze 52e uitzending elders op het wereldwijde web al eventjes beschikbaar was, en dus al breed becommentarieerd is, kunnen hier-en-nu meteen ook wel even de onvermijdelijke rectificaties volgen! Te weten: de Cirrus SR22 beschikt, in tegenstelling tot wat er beweerd wordt, wél over een dodemansknop. Naast de bekende CAPS-reddings-parachute. Dubbele veiligheid voor de pax dus. En een FEZ heet eigenlijk een FES (Forward Electric Sustainer) en geen ‘fez’. Dat is immers het hoedje van Tommy Cooper. Boze reacties ook, dat in het gedeelte over Market Garden wél de WACO genoemd wordt, maar niet de veel belangrijker HORSA. Kortom: missers, onnozelheid en onwetendheid. Maar toch ook veel opgewekt gesnater, dat zonder grote geestelijke inspanning easy te beluisteren valt in de file, of tijdens het stofzuigen. Probeer het maar eens.

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

