Video Lufthansa A380 op verzoek vrijgegeven

Een Airbus A380 van Lufthansa naderde tijdens een testvlucht op lage hoogte de luchthaven van Neurenberg (Duitsland).

Het vliegtuig, registratie D-AIMB, steeg begin deze maand aan het einde van de ochtend op vanuit Frankfurt. De Superjumbo vloog richting het oosten. Vanuit het noorden van Beieren zette de A380 de route naar Saksen en Brandenburg voort. Daar maakte de machine grote (ovale) rondes. Dat deed die eerst op een hoogte van 28.000 voet (omgerekend ongeveer 8.500 meter) en later op circa 15.000 voet.

Testrondes boven oosten van Duitsland

Na in het oosten van Duitsland rondes te hebben voltooid, zette de A380 de testvlucht voort in de richting van Neurenberg. Daar naderde de machine de landingsbaan van de luchthaven van die stad waarna op een hoogte van 1.300 voet een doorstart werd gemaakt, blijkt uit videobeelden die het vliegveld vrijgaf. De luchthaven publiceerde deze video onlangs ‘op verzoek van velen’. Ze geeft aan dat het lang de vraag was of de A380 een bezoek aan de luchthaven van Neurenberg zou komen brengen. ‘We begrijpen het verlangen naar een tijdige aankondiging. Pas op korte termijn hoorden we van een bevestigde lage nadering’, aldus de luchthaven in een reactie bij het Instagram-bericht. Na de doorstart vloog de A380 in de richting van Frankfurt waar die vierenhalf uur na take-off de wielen aan de grond zette.

Terugkeer in vloot

De Superjumbo begon aan de testvlucht één dag nadat die gearriveerd was vanuit Manila (Filipijnen), de stad waar Lufthansa Technik Philippines gevestigd is. Daar stond het vliegtuig vanaf begin juni. De A380 werd op 31 mei uit de Spaanse vliegtuigstalling van Teruel gehaald.