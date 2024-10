Volgend jaar duidelijkheid over F-35’s op Nederlandse vliegbasis

Volgend jaar zal duidelijk worden of F-35’s vluchten vanaf vliegbasis De Peel een paar keer per jaar uitvoeren of juist het hele jaar door.

In eerste instantie zou de basis volgens Defensie drie keer per zes weken gebruikt kunnen worden. In december werd echter de nota Reikwijdte en detailniveau opgesteld waarin gesuggereerd is dat vliegbasis De Peel weer opnieuw in gebruik genomen kan worden. Dat zou kunnen resulteren in een nieuwe thuisbasis voor de F-35’s. ‘Dat betekent dat het dan een vliegbasis wordt met alles erop en eraan, full flash’, stelt burgemeester Michiel van Veen in een raadsbrief aan de gemeente Gemert-Bakel, die ingezien is door Brabants Dagblad. Indien vliegbasis Vredepeel weer in gebruik genomen wordt, zal die de nodige renovaties moeten ondergaan. Er dienen onder meer hangars, kantoor- en opslagruimten bijgebouwd te worden. Daarnaast wacht de startbaan een renovatie.

Meerdere belangen

Of de vliegbasis heropend gaat worden, is nog maar de vraag. Omwonenden lieten vorig jaar bijvoorbeeld al weten dat de rust met de komst van de F-35-straaljagers verdwijnt. Deze stellingname is gebaseerd op de zogeheten belevingsvluchten waarbij de F-35’s de vliegbasis meerdere keren aanvlogen. Ook de betrokken gemeenten en bewonersorganisaties vrezen dat de opstijgende en landende straaljagers geluidsoverlast veroorzaken. ‘De bezwaren staan nog steeds als een paal overeind. Al ben ik me uiteraard ook terdege bewust van het landsbelang dat gemoeid is met de zoektocht naar een nieuwe vliegbasis’, aldus Van Veen. Door Christophe van der Maat, voormalig staatssecretaris van Defensie, is onderzoek ingesteld of Defensie met haar F-35’s mogelijk gepositioneerd kan worden op Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport of Twente Airport.