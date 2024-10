Derde klap in een week voor grote Duitse luchthaven

De luchthaven van Hamburg krijgt er flink van langs. In een week tijd hebben drie vooraanstaande luchtvaartmaatschappijen een flink aantal vluchten van en naar het vliegveld geschrapt door de stevig verhoogde havengelden.

Na Ryanair en Eurowings snijdt nu ook Condor in het aantal vluchten van en naar de Hamburgse luchthaven, meldt Aerotelegraph. ‘Vanwege de aanzienlijk gestegen havengelden in Hamburg past ook Condor haar aanbod voor de zomer van 2025 aan’, meldt de vakantievlieger. Het vluchtaanbod wordt komend zomerseizoen met dertien procent verminderd, en er gaat een streep door de geplande nieuwe bestemmingen en frequentieverhogingen. De maatschappij schrapt de verbindingen naar het Griekse Samos en het Spaanse Málaga volledig, en vluchten naar het Griekse Kos worden aanzienlijk beperkt. Het besluit is volgens Condor-topman Peter Gerber ‘een logisch gevolg van de dreigende volledig onevenredige verhoging van de tarieven in Hamburg’.

Daarmee lijkt het er nu op dat de Noord-Duitse luchthaven zichzelf uit de markt prijst. Ryanair kondigde vorige week al aan dat het de vluchten naar Hamburg komende zomer met maar liefst zestig procent terugschroeft. Bovendien schrapt het bedrijf alle vluchten naar Dortmund, Dresden en Leipzig en twintig procent van de vluchten naar Berlijn. Daarbij haalde de Ierse lowcost hard uit naar de betrokken Duitse luchthavens om de hoge havengelden, alsmede naar de Duitse overheid en in het bijzonder minister van Transport Wissing. Volgens Ryanair is de Duitse vliegmarkt op dit moment de slechtst herstelde in Europa.

Kort daarop volgde Lufthansa-dochter Eurowings, dat aankondigde dat het meer dan duizend vluchten van en naar Hamburg uit het zomerschema zou halen. Die vluchten worden overgeheveld naar andere vliegvelden. ‘De plannen van de luchthaven voor een volledig onevenredige verhoging van de tarieven laten ons geen keus’, zei Eurowings-baas Jens Bischof. In reactie op de aankondigingen verzette Christan Kunsch, topman van luchthaven Hamburg, zich tegen de kritiek vanuit de airlines. De tariefsverhoging zou maar een beperkt deel van de totale kosten van de maatschappijen uitmaken.