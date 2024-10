Frankrijk komt met straaljagers voor Oekraïne

De Franse minister van Defensie, Sébastien Lecornu, heeft een eerdere belofte definitief bevestigd: Frankrijk zal Mirage 2000-5F-straaljagers leveren aan Oekraïne. Dit schrijven diverse Franse media.

Volgens minister Lecornu zullen de toestellen in het eerste kwartaal van 2025 aan Oekraïne worden overgedragen. De tussenliggende tijd is nodig om vliegers en grondpersoneel om te scholen op het vliegtuigtype. Ook zullen de Mirages aanpassingen ondergaan, onder meer om grondaanvallen te kunnen uitvoeren. De Mirage 2000-5F is nu met name uitgerust voor luchtverdediging. Verder krijgen de Mirages nieuwe apparatuur voor elektronische zelfbescherming.

Op de vliegbasis Cazaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zullen de Mirages worden aangepast voor overdracht aan Oekraïne. De omscholing van Oekraïense militairen vindt plaats op de vliegbasis Nancy, in het oosten van Frankrijk. Volgens minister Lecornu is deze training al bezig. Afgelopen juni deed president Macron de eerste toezegging aan Oekraïne voor de levering van Mirage gevechtsvliegtuigen en de training van personeel.

De Mirage 2000-5F is een verbeterde versie van de Mirage 2000 en speciaal ontwikkeld voor luchtverdediging. De Franse luchtmacht ontving 37 exemplaren van het type, alle gemoderniseerde Mirage 2000C’s. Hiervan zijn er naar schatting nog zo’n 25 operationeel. Binnen enkele jaren zou de Franse luchtmacht deze gevechtsvliegtuigen vervangen door de modernere Rafale. Andere gebruikers van de Mirage 2000-5 zijn Griekenland en Taiwan.

De introductie van een nieuw vliegtuigtype voor de Oekraïners zorgt ongetwijfeld voor ‘uitdagingen’ in training en logistiek. Personeel dat getraind is op Franse Mirages kan niet worden ingezet op de F-16. Ook zijn is meeste bewapening en vrijwel alle onderdelen niet inwisselbaar. Maar waarschijnlijk zijn alle straaljagers voor Oekraïne meer dan welkom, ongeacht welk type.