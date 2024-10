Passagiers uren vast in Brussels Airlines A330

Zowel een Airbus A330 als een A319 van Brussels Airlines kregen in twee dagen tijd allebei te maken met rook in de cabine.

Afgelopen donderdag vertrok de A330, registratie OO-SFJ, 21:10 uur lokale tijd vanuit Dakar, de hoofdstad van Senegal, in de richting van Brussels Airport. Na ongeveer vier uur werd volgens Aviation24.be rook in de cabine gedetecteerd. Op dat moment vloog het vliegtuig boven Spanje. Hoe de rook is ontstaan, is niet bekend. De piloten besloten een ongeplande landing op de luchthaven van Foronda te maken, een vliegveld ongeveer 65 kilometer ten zuiden van Bilbao. Tijdens de landing bleek het probleem echter al opgelost. Desondanks moest de A330 aan de grond blijven staan voor inspectie. Omdat het vliegtuig afkomstig was van een stad buiten Europa, mochten de passagiers de machine niet verlaten. Zij zaten dan ook circa zes uur vast. De A330 vertrok uiteindelijk 9:30 uur en landde één uur en vijventwintig minuten later op Brussels Airport.

Na de ongeplande landing zaten de passagiers zes uur vast in de A330 © Flightradar24.com

Nog een keer rook in de cabine

De dag daarna kreeg een A319, registratie OO-SSX, eveneens te maken met rook in de cabine. Het vliegtuig was 6:40 uur vertrokken vanuit de Zweedse hoofdstad Stockholm en net als de A330 op weg naar Brussel. Vlak voordat het vliegtuig een landing in de Belgische hoofdstad maakte, constateerden de piloten rook in de cockpit. Achteraf werd duidelijk dat een klein apparaat in de avionicaruimte oververhit geraakt was. De vliegers informeerden de luchtverkeersleiding over de rook. Vervolgens haastten hulpdiensten zich naar de luchthaven. De A319 kreeg uiteraard voorrang bij de landing op baan 25L. ‘Ondertussen hebben technici het defecte apparaat vervangen. Het vliegtuig is gecontroleerd en weer operationeel bevonden’, aldus een woordvoerder van Brussels Airlines bij Aviation24.be. Diezelfde middag werd de A319 alweer op pad gestuurd richting Rome Fiumicino