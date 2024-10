SpaceX maakt grote indruk met gevangen raket | Video

SpaceX heeft een grote vordering gemaakt in het Starship-project. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf wist gisteren bij een eerste poging een gigantische ‘draagraket’, ofwel booster, uit de lucht te vangen.

In de video’s uit de livestream van het bedrijf van Elon Musk, die viral gingen op sociale media, is te zien hoe de zeventig meter lange Super Heavy-raket door de atmosfeer terugkeert naar de lanceerlocatie en daar uit de lucht wordt gevangen door de ‘Mechazilla’-robotarmen van het platform. Daarmee was SpaceX niet alleen succesvol bij de eerste testpoging van de ingewikkelde operatie, maar is ook een belangrijke voortgang gemaakt in het Starship-project. Dat is de naam van het rakettype dat over een paar jaar de eerste mensen naar Mars moet vervoeren, als het aan Musk ligt. Starship rocket booster caught by tower pic.twitter.com/aOQmSkt6YE— Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024

Voor het stichten van een kolonie op de ‘Rode Planeet’ is het niet alleen van belang dat er gigantische raketten worden ontwikkeld (Starship), maar ook dat er een bijbehorend platform bestaat waarvandaan in een relatief korte periode veel raketten de ruimte in kunnen worden gestuurd. Op termijn is het de bedoeling dat de boosterraketten – net als Starship zelf – herbruikbaar worden en met deze vangtechniek eenvoudig opnieuw kunnen worden ingezet. Bij deze testvlucht keerde het Starship zelf ook succesvol terug naar de aarde. Deze werd geland in de oceaan. Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fifth flight test of Starship! pic.twitter.com/FhCGznq9RO— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Waar de technologische voortgang van het project spoedig lijkt te gaan, geldt dat niet zozeer voor de bureaucratische kant van de zaak. Onlangs kwamen SpaceX en de FAA, de toezichthouder die telkens groen licht moet geven voor lanceringen en testvluchten, nog recht tegenover elkaar te staan. Het overheidsagentschap bekritiseerde de handelswijze van het ruimtevaartbedrijf voorafgaand aan lanceringen in juni en juli 2023. Daarop haalde SpaceX hard uit naar de FAA door de uitgeschreven boetes politiek gemotiveerd te noemen en op te merken dat de autoriteit niet in staat zou zijn om de razendsnelle ontwikkelingen in de commerciële ruimtevaartsector bij te houden.