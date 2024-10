Virgin Australia 737 in opmerkelijke wachtstand

Een Boeing 737-700 van Virgin Australia keerde terug naar Perth (Australië) wegens een vooralsnog onbekend technisch probleem.

Het toestel, registratie VH-NBV, maakte zich om 10:45 uur lokale tijd op voor een binnenlandse vlucht in de richting van Brisbane. De 737 steeg in zuidelijke richting op om vervolgens een bocht te maken richting het noordoosten. Echter, na take-off constateerden de piloten volgens AirLive.net een technisch probleem. Het is onduidelijk wat zich precies aan boord heeft voorgedaan. De vliegers braken de klim op een hoogte van 7.000 voet (ongeveer 2.000 meter) af en kwamen in de wachtstand terecht, ook wel aangeduid als een holding pattern.

Geen rondjes, maar vierkantjes voor de 737 © Flightradar24.com

Brandstof verbranden

Boven Perth vloog de 737 meerdere ronden in een patroon dat afwijkt van het reguliere. Indien vliegtuigen bijvoorbeeld na take-off te maken krijgen met een technisch mankement, wordt aan de luchtverkeersleiding in een groot deel van de gevallen gevraagd terug te keren naar het startpunt. Omdat een machine, afhankelijk van het aantal kilometers dat overbrugd dient te worden, een bepaalde hoeveelheid brandstof bij zich heeft, kan bij een directe terugkeer het toestel te zwaar zijn. In dat geval wordt besloten meerdere rondes te vliegen, zodat kerosine verbrand wordt.

Afwijkend patroon

Tijdens de holding pattern worden vaak (grote / ovale) rondes gemaakt. De 737 vloog echter vlak na vertrek boven Perth in een blokjespatroon. Dat resulteerde op Flightradar24 in een bijzonder beeld. Twee uur deed het toestel erover. Voor een vlucht vanuit Perth naar Brisbane is vier tot vijf uur aan brandstof nodig. Virgin Australia regelde voor de passagiers een andere 737, registratie VH-VUL. Met meer dan vier uur vertraging arriveerden de reizigers op hun bestemming.