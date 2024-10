Amerikaans vliegdekschip ‘stiekem’ even in Nederland

Een groep Amerikaanse oorlogsschepen waaronder een vliegdekschip met tientallen vliegtuigen voer gisteren onaangekondigd langs Nederland. Het is een zeldzaam voorval.

Afgelopen nacht is het Amerikaanse vliegkampschip USS Harry S. Truman, samen met twee begeleidende schepen, zonder aankondiging langs de Nederlandse kust gevaren. Het komt zelden voor dat een Amerikaans vliegdekschip door de Noordzee vaart. De Amerikaanse schepen passeerden volgens Marineschepen.nl rond 16:00 uur Nederlandse tijd Het Kanaal en bereikten rond 19:00 uur de Nederlandse exclusieve economische zone. Vlak voor half vier ‘s nachts passeerden de schepen de Nederlandse marinebasis Den Helder en het eiland Texel. Hierna schakelden ze hun AIS-volgsysteem uit, waardoor ze moeilijker te volgen waren.

Het is niet gebruikelijk dat Amerikaanse vliegdekschepen de Noordzee aandoen. De laatste keer dat dit voorkwam was in mei vorig jaar. Dat Amerikaanse vliegdekschepen vaker in Europese wateren verschijnen zou verband houden met de opgelopen spanningen sinds de oorlog in Oekraïne.

‘De Truman Strike Group zal bijdragen aan de voortdurende training en gevechtsgereedheid van onze zeemacht. De operationele ervaring die wordt opgedaan tijdens deze inzetten is van onschatbare waarde voor het behouden van een brede groep goed getrainde strijdkrachten met vertrouwen in de betrouwbaarheid, aanpassingsvermogen en dodelijkheid van hun systemen in een snel veranderende veiligheidsomgeving’, aldus admiraal Daryl Caudle.

Nimitz-klasse vliegkampschepen

De Nimitzklasse is een klasse van tien nucleair aangedreven supervliegdekschepen van de United States Navy. Het eerste schip, tevens de naamgever van de klasse, werd in 1975 in dienst gesteld en het laatste in 2010. De schepen zijn met hun waterverplaatsing van maximaal 103.637 ton de grootste oorlogsschepen ter wereld. Doordat de schepen nucleair worden aangedreven, hoeven ze maar eens in de 15 jaar (na 800.000 tot 1.000.000 nautische mijl brandstof te vernieuwen. De schepen hebben een verwachte levensduur van 50 jaar. Ieder schip kan rond de 85 vliegtuigen of helikopters waaronder F/A-18E/F Super Hornets, F/A-18C Hornets, E-2C Hawkeye radarvliegtuigen, C-2 Greyhounds transportvliegtuigen, SH-60F Seahawks en HH-60H Seahawks meenemen.

