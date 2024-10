‘Cruciale baan’ op Schiphol dicht tijdens hoogseizoen

Komende zomer is de Buitenveldertbaan bijna vijf maanden buiten gebruik. Schiphol verricht tussen 10 mei en 28 september 2025 onderhoud aan één van haar belangrijkste start- en landingsbanen.

Het onderhoud kost zoveel tijd doordat het asfalt, de leidingen, de kabels, de lampen en de gehele apparatuur moeten worden vervangen. Normaal gesproken worden dergelijke werkzaamheden in het laagseizoen uitgevoerd om overlast te beperken. Echter, vanwege de unieke ligging van de Buitenveldertbaan, besloot Schiphol deze om deze werkzaamheden in het hoogseizoen uit te voeren. De baan is namelijk de enige die van west naar oost is aangelegd en is daarom van cruciaal belang bij een zuidwestenwind. ’s Zomers vinden er relatief weinig “westerstormen” plaats waardoor taken makkelijker kunnen worden overgenomen. De LVNL onderzoekt momenteel welke andere banen het meest geschikt zijn om de vluchten op te vangen.

Het is nog een hele puzzel om de tienduizend vluchten te herpositioneren. Volgens het Parool zijn er twee opties: óf er is meer geluidshinder voor omwonenden van Schiphol, óf duizenden vluchten worden geschrapt. Het laatstgenoemde ligt erg gevoelig bij luchtvaartmaatschappijen en touroperators na de drukke zomer van 2022. Tevens is de luchthaven verplicht het vastgestelde aantal vliegbewegingen te faciliteren. ‘Dat heeft in dit geval te maken met de slotregelgeving’, aldus een woordvoerster van Schiphol.

Goedkeuring bij I&W

Schiphol heeft een goedkeuring aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de onderhoudsplannen. Als die wordt geaccepteerd, kan de luchthaven geluidsnormen zonder sancties overschrijven. Het is nog onduidelijk of I&W-minister Madlener ermee akkoord gaat. Alhoewel hij erom bekend staat de sector minder aan banden te willen leggen dan eerdere ministers, zal óók hij verstrikt raken in een web aan regels en wetten. Voorganger Harbers zei al twee keer tegenover het Parool dat Schiphol de gevolgen van onderhoud voortaan voor eigen rekening moest nemen en die ‘niet mocht afwentelen op de omgeving’.