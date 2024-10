Defensie gunt Pilatus order

Pilatus levert ook de nieuwe trainingsgsvliegtuigen van Defensie. In 2027 moeten de nieuwe toestellen de huidige PC-7 vervangen.

Defensie schaft acht nieuwe lesvliegtuigen en twee vluchtsimulators met bijbehorende leermiddelen aan. Sinds 1988 beschikt de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO) over dertien Pilatus PC-7 lesvliegtuigen. Voor deze vliegtuigen nadert het einde van de technische levensduur. Er is voor gekozen om dezelfde producent de aanbesteding voor de vervanger te gunnen, meldt staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) vandaag aan de Tweede Kamer. De aanbesteding werd in 2020 onder staatssecretaris Barbara Visser (VVD) aangekondigd.

Militaire vliegers moeten in staat zijn complexe missies in de lucht uit te voeren. Om dat te kunnen start elke militaire vlieger op vliegbasis Woensdrecht met de EMVO. In een lesvliegtuig doen leerling-vliegers basisvaardigheden op. Ze leren controle te behouden in noodsituaties of tijdens complexe manoeuvres. Daarnaast worden ze voorbereid op hun toestelspecifieke vervolgopleiding tot vlieger van een F-35 jachtvliegtuig, een transportvliegtuig of van een van de typen helikopters. Het lesvliegtuig moet relatief makkelijk en voorspelbaar bestuurbaar zijn. Ook moeten leerling en instructeur er veilig in opereren onder omstandigheden waarin het uiterste wordt gevraagd van het lesvliegtuig.

De producten van het Zwitserse bedrijf Pilatus sluiten het beste aan bij de eisen van Defensie. Dit bedrijf is voorlopig het contract gegund. De verliezende partij van de aanbesteding heeft een rechtszaak aangespannen tegen Defensie, een zogenaamd kort geding. De rechter moet Defensie eerst in het gelijk stellen. Pas dan is het contract te tekenen.

Minder toestellen

De nieuwe lesvliegtuigen zijn bedoeld om er 2.150 uur per jaar mee te vliegen en maximaal zestig leerlingen met de opleiding te laten starten. Hiervoor zijn acht vliegtuigen nodig, waarvan zes operationeel inzetbaar, één als logistieke reserve en één in onderhoud. Daarnaast heeft Defensie behoefte aan een mix van grondgebonden trainingsmiddelen om 2.650 uur per jaar te trainen. De vliegopleiding gaat meer gebruik maken van simulatie, daardoor zijn er minder lesvliegtuigen nodig dan nu.

Pilatus levert ook ondersteunende materialen voor de exploitatie van de toestellen. Deze benodigde instructie-, instandhoudings-, en managementcapaciteit is na de vervanging nagenoeg gelijk. Het onderhoud van de simulatoren besteedt Defensie uit aan de leverancier. Hierdoor is er geen extra personeel nodig.

Defensie verwacht de levering van de nieuwe lesvliegtuigen en het bijbehorende materieel in de eerste helft van 2027.