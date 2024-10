Duitsland ternauwernood ontsnapt aan vliegramp

Duitsland ontsnapte ternauwernood aan een grote vliegtuigramp. Eind juli vatte een pakket vlam waardoor een container vervolgens afbrandde, deze bevond zich door toeval nog op de grond. Rusland lijkt achter de sabotageactie te zitten.

De Duitse binnenlandse veiligheidsdiensten deelden het nieuws afgelopen maandag tijdens een openbaar verhoor van de geheime diensten in de Bondsdag. Volgens de veiligheidskringen zit het Kremlin achter de sabotage. De uitvoering van de actie via een lokale, laaggeplaatste agent, wijst in de richting van een typische Russische inlichtingenoperatie. In augustus werden twee verdachten opgepakt. De federale openbare aanklager nam de zaak begin september over.

Het pakket bleek een brandbom te zijn en de timing was gepland. Toeval zorgde ervoor dat de brand op de grond plaatsvond, het desbetreffende toestel had namelijk vertraging opgelopen. Nadat het pakket in vlammen opging, vatte de container waarin de cargo zich bevond, tevens vlam. Die stond opgeslagen in een logistiek centrum van DHL te Leipzig en was kort daarvoor gearriveerd. Thomas Haldenwang, president van de Duitse veiligheidsdienst, benadrukt dat het tot een grote crash had kunnen leiden mocht de brandbom in de lucht zijn afgegaan. Daarbij ‘hadden ook mensen getroffen kunnen worden die zich met Poetin en zijn doelen verwant voelen’.

De Duitse veiligheidsdiensten zeggen de zaak zeer serieus te nemen. ‘We zien een agressieve werking van de Russische inlichtingendiensten’, aldus Haldenwang tijdens de vergadering. ‘Vooral spionage en sabotage door Russische actoren zouden in Duitsland zijn toegenomen – zowel in hoeveelheid als in de hevigheid ervan.’ De voorzitters van de commissie benadrukten dat in de ogen van Poetin, Duitsland al lange tijd een vijand is.

‘Poetin test rode lijnen’

Het hoofd van de Bondsinlichtingendienst (BND), Bruno Kahl, merkte op dat Poetin het volledige Westen als tegenstander ziet. Volgens hem is het Kremlin dan ook de ‘rode lijnen aan het testen’. Sporen van de Russen zijn steeds vaker zichtbaar. Meermaals lieten Russische vliegtuigen zich zien aan de rand van en over de NAVO-grenzen. Volgens Martina Rosenberg, voorzitter van de Militaire Afschermdiensten (MAD), wil Rusland haar Westerse tegenstanders angst aanjagen. ‘Of het nu gaat om Duitse wapenleveringen aan Oekraïne, om het openbaren van trainings- of bewapeningsprojecten, of om het gevoel van onzekerheid te wekken door middel van sabotage.’