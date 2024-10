Brussel richt pijlen op Iran Air

Drie Iraanse luchtvaartmaatschappijen zijn deze week door de Europese Unie gesanctioneerd en mogen niet langer in het Europese luchtruim vliegen. Volgens Brussel zijn de airlines betrokken bij de levering van wapens aan Rusland.

Iraanse luchtvaartmaatschappijen worden aangepakt door de EU. De door de staat beheerde Iran Air en Saha Airlines, evenals het particuliere Mahan Air, zijn de drie luchtvaartmaatschappijen die onder nieuwe sancties vallen. De sanctionering volgt nadat bekend werd dat de bedrijven Iraans gemaakte onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) naar Rusland hadden overgebracht ter ondersteuning van Moskou in de oorlog tegen Oekraïne. Iran heeft zich inmiddels beklaagd over de sancties.

Over alle drie de luchtvaartmaatschappijen schreef de EU in een verklaring het volgende: ‘Het (de luchtvaartmaatschappij, red.) is herhaaldelijk gebruikt om Iraanse onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) en gerelateerde technologieën naar Rusland over te brengen, die zijn gebruikt in Rusland’s oorlog tegen Oekraïne.’ Brussel voegde hieraan toe dat deze sancties specifiek zijn en gericht op het ontmoedigen van bepaalde Iraanse activiteiten. De Unie heeft niet de intentie om het luchtverkeer of contacten tussen de bevolking van de Unie en Iran in het algemeen te belemmeren zoals dat wel met Rusland gebeurt.

Iran Air in Europa

Iran Air is de enige van de drie luchtvaartmaatschappijen die daadwerkelijk diensten aanbiedt in de EU. De luchtvaartmaatschappij is eigendom van de overheid en valt onder het Iraanse Ministerie van Infrastructuur, en is ‘’daardoor ondergeschikt aan het militaire en politieke leiderschap van het land.’ Volgens gegevens van ch-aviation vliegt Iran Air met een vloot van 37 vliegtuigen, waarvan er 26 als inactief staan geregistreerd. De vloot bestaat uit moderne vliegtuigen zoals de Airbus A330 (twee in dienst), de A320-familie en ATR 72-600’s, evenals oudere varianten zoals de Airbus A300 en A310. De twee Airbus A330’s werden geleverd als onderdeel van een grotere bestelling bij Airbus, die later werd geannuleerd als gevolg van sancties. De bestemmingen van Iran Air in Europa zijn onder andere: Londen Heathrow (LHR), Milaan Malpensa (MXP), Parijs Charles de Gaulle (CDG), Hamburg (HAM), Frankfurt (FRA), Keulen (CGN), Wenen (VIE), Rome (FCO).