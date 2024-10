Superluchthaven Polen op de agenda

Polen start in 2026 met de bouw van de nieuwe centrale luchthaven. Eerder was het megaproject niet onomstreden.

De bouw van de nieuwe grote Poolse luchthaven nabij Warschau begint in 2026. Het architectenbureau heeft inmiddels de bouwplannen ingediend. In de eerste fase zullen de noordelijke en centrale delen worden gebouwd. Het atrium zal fungeren als gezamenlijke overstapzone voor passagiers van het vliegveld, de trein en de bus. Het ondergrondse station bij de CPK zal ongeveer de helft van de passagiers per trein laten aankomen.

Eindelijk zekerheid

De toekomst van het grootste infrastructuurproject van Polen, de Centralny Port Komunikacyjny (CPK), leek een jaar geleden nog onzeker. Nadat Donald Tusk met zijn liberaal-conservatieve coalitie de rechts-conservatieve PiS-partij in de regering verving, was het onduidelijk of het prestigieuze PiS-project zou doorgaan. De nieuwe regering onder leiding van Tusk kondigde aan de bestaande plannen grondig te herzien.

Eerder dit jaar werden de plannen voor Centralny Port Komunikacyjny (CPK) bevestigd. Er zijn enkele veranderingen ten opzichte van het vorige concept. ‘De manier waarop de vorige regering probeerde het project uit te voeren, was beladen met een aantal problemen,’ aldus de regering woensdag. Het hele plan wordt aangepast en afgestemd op de werkelijke behoeften van Polen. De opening die ooit gepland was voor 2028 wordt verschoven naar 2032. De bouwvergunning voor de luchthaven wordt in 2026 verleend. In 2029 moet het nieuwe ondergrondse treinstation worden voltooid, gevolg door de rest van de luchthaven in 2030. Het vliegveld moet ‘de modernste luchthaven van Europa’ worden, aldus Donald Tusk, de Poolse premier.

Megaproject

De nieuwe grote luchthaven wordt gebouwd op ongeveer 40 kilometer ten westen van Warschau, op een oppervlakte van drieduizend hectare. De luchthaven zal naar verwachting 34 miljoen passagiers per jaar kunnen verwerken wanneer deze opengaat. Tegen 2060 moet de Centralny Port Komunikacyjny 60 miljoen reizigers per jaar kunnen verwerken. CPK wordt niet alleen een luchthaven, maar ook een spoorwegknooppunt met 12 sporen. Elke grote Poolse stad zou in 2,5 uur te bereiken moeten zijn. Het project wordt voor 100 procent gefinancierd uit de staatskas.