Cabinelid moet A330-captain op vlucht overtuigen

Een Sri Lankan Airlines-gezagvoerder sloot vorige maand op een Airbus A330-vlucht de copiloot buiten de cockpit.

Het voorval deed zich 21 september voor op vlucht UL607 vanuit het Australische Sydney in de richting van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. De A330, registratie 4R-ALR, vertrok 16:45 uur lokale tijd vanaf het beginpunt. Hoewel de voorbereiding op de vlucht goed verliep, liepen de spanningen na take-off op. Wat precies tussen de piloten voorviel is onbekend.

Copiloot komt cockpit niet in

Wel besloot de copiloot tijdens de A330-vlucht een toiletpauze te nemen. De protocollen schrijven vandaag de dag echter voor dat minimaal twee bemanningsleden in de cockpit moeten zijn als een vlieger besluit tijdelijk om wat voor reden dan ook er tussenuit te gaan. Op het moment dat de eerste officier in de cockpit wilde verruilen met een cabinelid, gooide de captain de deur dicht en deed die op slot. Het is in de cockpit echter alleen vanuit binnen mogelijk de deur te openen. Een purser moest via de communicatiemiddelen de gezagvoerder overtuigen de copiloot weer binnen te laten. Uiteindelijk kon de vlieger de cockpit weer in.

Onderzoek naar voorval

Desondanks landde de A330 na meer dan tien uur veilig in Colombo. Naar aanleiding van het voorval is een onderzoek ingesteld. ‘De luchtvaartmaatschappij (Sri Lankan Airlines, red.) werkt volledig mee met de relevante autoriteiten en de gezagvoerder is op on-hold gezet in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Veiligheid en naleving van alle wettelijke vereisten blijven de topprioriteiten van Sri Lankan Airlines’, zegt een woordvoerder van Sri Lankan Airlines in een verklaring aan EconomyNext.