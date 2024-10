Iran Air neemt maatregel op routes naar Europa

Iran Air schrapt alle vluchten naar Europa. Deze beslissing komt nadat de Europese Unie afgelopen week sancties oplegde aan Iraanse maatschappijen. Passagiers kregen het bericht via een SMS.

Deze week legde de EU sancties op aan zeven Iraanse individuen en zeven bedrijven, waaronder de drie Iraanse maatschappijen: Mahan Air, Saha Airlines en Iran Air. Daarvan is de laatstgenoemde de enige airline die naar Europa kwam. De sancties zijn een antwoord op het leveren van ballistische raketten door de Iraanse staat aan Rusland in haar oorlog tegen Oekraïne. Bij het invoeren van sancties benadrukte Brussel dat het ging om acties van de Iraanse staat. Met het pakket wil de Europese Unie niet het contact tussen de Europese en de Iraanse burger belemmeren. Groot-Britannië stelde tevens sancties in.

Iran Air reageerde op het sanctiepakket met aan banden leggen van al haar vluchten naar Europa. Jafar Yazarlu, een woordvoerder van de Iraanse luchtvaartorganisatie, vertelde tegenover Islamic Republic News Agency (IRNA) dat Iran Air vluchten naar Europa heeft gestaakt aangezien de airline niet langer bij machte is om landingsbewijzen te verkrijgen op Europese luchthavens. Tegelijkertijd wil de maatschappij passagiers niet verstoren. Vanaf haar hub in Teheran vloog Iran Air op Frankfurt, Hamburg, Keulen/Bonn, Londen Heathrow, Milaan Malpensa, Parijs Charles de Gaulle, Rome Fiumicino en Wenen. Amsterdam maakt al langere tijd geen deel meer uit van het Iraanse netwerk.

SMS

Veel passagiers wachtten op hun vlucht toen Iran Air hen via SMS informeerde over het plotselinge stopzetten van operaties naar Europa. Verschillende reizigers gaven aan te zijn gestrand als gevolg van het bericht, aldus Euronews. Er zijn weinig andere opties gezien vele Europese maatschappijen al langere tijd niet meer naar de Iraanse hoofdstad vliegen. Wel is het nog mogelijk om via Istanbul, Dubai of een andere Midden-Oosterse hub in Teheran te landen. Iets wat veel reizigers al langere tijd deden.