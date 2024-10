Lufthansa bestraft voor weigeren joden

Lufthansa moet een boete van vier miljoen Amerikaanse dollar betalen. Het Amerikaanse ministerie van Transport legt die aan de Duitse luchtvaartmaatschappij op wegens het weigeren van joodse passagiers op doorreis.

Het incident vond plaats op 4 mei 2022. Een grote groep joodse reizigers was vanuit New York onderweg naar Budapest met een tussenstop in Frankfurt. Een aantal reizigers weigerde het dragen van een mondkapje waardoor Lufthansa aan 128 passagiers de entree aan boord ontzegde. De mannen die in Frankfurt achterbleven droegen vrijwel allemaal kleding die orthodox-joodse heren normaliter dragen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Transport was er sprake van discriminatie. De reizigers werden namelijk als één grote groep beschouwd terwijl velen elkaar niet kenden. Omdat enkelen zich misdroegen, was geen van hen welkom aan boord van vlucht LH1334 naar Budapest. Later bleek dat het ging om het niet dragen van een mondkapje, dat was destijds nog verplicht aan boord van Lufthansa-toestellen.

Excuses

Al gauw verschenen er beelden van het incident op sociale media. Op een foto is te zien hoe de joodse passagiers bij een Lufthansa-balie staan te wachten. Om hen heen staan vier bewapende politieagenten. In een video die later opdook, probeert een woordvoerder van de Duitse luchtvaartmaatschappij de situatie uit te leggen. Lufthansa kwam daarop gauw naar buiten met excuses. Vervolgens had ze rond december 2022 een overeenkomst gesloten met de geweigerde passagiers. De airline compenseerde de getroffen reizigers met grote bedragen, in totaal twee miljoen Amerikaanse dollar. Overigens is het Amerikaanse ministerie van Transport van mening dat de boete daarmee al deels betaald is. Lufthansa hoeft slechts de helft van de boete aan het Amerikaanse ministerie betalen. Justice for Jews! Jewish passengers booted off Lufthansa flight in May are getting $20,000 payouts. Nearly 7 months after they were denied boarding in Frankfurt, a group of more than 100 Hasidic Lufthansa passengers are getting paid for their troubles. pic.twitter.com/nqZ41tztiS— Hertfordshire Friends of Israel 🇮🇱🎗️ (@HertfordshireI) December 1, 2022

In verschillende reacties toont Lufthansa dat het de zaak heeft opgepakt. Zo zei de airline tegenover Forbes dat ze samenwerkt met het American Jewish Committee. Daarbij heeft Lufthansa ook een programma gestart waarin medewerkers worden getraind antisemitisme en discriminatie aan te pakken. ‘Het spijt ons dat deze grote groep het boarden werd geweigerd in plaats van het te beperken tot de niet-meewerkende gasten. We hebben een zero-tolerance-beleid voor racisme, antisemitisme en discriminatie van welke aard dan ook.’ Tegelijkertijd werpt de maatschappij alle beschuldigen van discriminatie ver van zich. Het weigeren van de reizigers zou het gevolg zijn geweest van een miscommunicatie. Tevens vindt Lufthansa dat het niet aan de Amerikanen is om de maatschappij te vervolgen aangezien het incident in Duitsland plaatsvond.