Straaljagers in actie na verontrustend bericht Boeing 737

Singapore stuurde twee F-15SG-straaljagers af op een Air India Express Boeing 737-800. De maatschappij had een verontrustende e-mail ontvangen waarna de vlucht moest worden weggeleid van dichtbevolkte gebieden.

Volgens de minister van Defensie Ng Eng Hen ontving de maatschappij een e-mail waarin stond dat er zich een bom aan boord van vlucht AXB684 bevond. Het ministerie stuurde straaljagers erop af zodat bewoners in de stad veilig bleven. De Boeing 737-800 werd op een andere route gezet. Na een holding pattern te hebben aangehouden, landde het toestel om 22:04, een klein anderhalf uur later dan gepland, op de luchthaven van Singapore Changi. Geen van de passagiers raakte gewond.

Tijdens de landing activeerde de stadstaat haar luchtverdedigingssystemen en werd het explosieven opruim-team in paraatheid gebracht. Na de landing kreeg de politie het toestel in handen en kamde het zorgvuldig uit. Uit het veiligheidsonderzoek bleek dat er geen ‘bedreigende items’ aan boord waren gevonden en dat het ging om eenbommelding.

Toename

Air India meldt in een statement dat dergelijke incidenten steeds vaker voorkomen bij Indiase maatschappijen. In de laatste paar dagen ontving de Indiase airline ‘een aantal bedreigingen’ per e-mail of via sociale media. Geen daarvan bleken echt te zijn. Zo moest een vlucht naar Chicago dinsdag landen in Canada en een dag eerder kwam een vliegtuig vanuit Mumbai in de richting van New York niet verder dan New Delhi. Ook andere Indiase maatschappijen kampen met de bommeldingen. IndiGo heeft meermaals vluchten moeten vertragen vanwege de bedreigingen en SpiceJet moest verschillende vluchten laten uitwijken.