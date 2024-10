Airbus-tak in zwaar weer: duizenden banen geschrapt

Airbus, de Europese lucht- en ruimtevaartgigant, is van plan om tot 2.500 banen te schrappen binnen de ruimtevaart- en defensiedivisie.

Deze bezuinigingen zijn het gevolg van de uitdagingen waarmee de afdeling kampt, waaronder verstoorde toeleveringsketens en de snelle veranderingen in moderne oorlogsvoering. Deze factoren hebben geleid tot oplopende kosten, waardoor het bedrijf gedwongen wordt maatregelen te nemen om efficiënter te opereren. Door een kleiner personeelsbestand hoopt Airbus de kosten te verlagen en zijn concurrentiepositie te versterken, zo meldde het concern in een verklaring.

De beoogde reductie, die 7% van de medewerkers in deze divisie vertegenwoordigt, zal naar verwachting tegen medio 2026 worden afgerond. Airbus wil echter pas na overleg met de vakbonden overgaan tot concrete stappen. De ruimtevaart- en defensietak van Airbus telt momenteel ongeveer 35.000 werknemers, waarvan er ruim tweehonderd in Nederland werkzaam zijn.

Michael Schöllhorn, CEO van Airbus Defence and Space, benadrukte dat het bedrijf altijd verantwoordelijkheid heeft genomen als werkgever in uitdagende tijden, en dat dit ook nu het geval zal zijn. ‘Het is echter duidelijk dat we ons moeten aanpassen als we voorop willen lopen in onze industrie,’ verklaarde hij.

Airbus speelt een belangrijke rol in de Europese lucht- en ruimtevaartsector, met de productie van satellieten, militaire transportvliegtuigen en een aanzienlijke betrokkenheid bij grote Europese raket- en gevechtsprogramma’s. Toch is de divisie de afgelopen kwartalen zwaar getroffen door kostenoverschrijdingen, met name in het OneSat-project, een geavanceerd communicatiesatellietprogramma, en vertragingen bij defensieprojecten. Dit leidde tot extra kosten ter hoogte van 1,5 miljard euro, wat heeft bijgedragen aan de noodzaak om te herstructureren en kosten te besparen.