Na Duitsland ontkomt ook Groot-Brittannië aan vliegtuigramp

Rusland wordt verdacht van het plaatsen van een bom aan boord van een vliegtuig naar Groot-Brittannië, die later in brand vloog in een DHL-pakhuis in Birmingham.

De antiterrorismepolitie onderzoekt of de brand, die plaatsvond op 22 juli in Minworth, een wijk in Birmingham, verband houdt met Russische inmenging, blijkt uit recente rapporten. Er wordt aangenomen dat het explosieve pakket per vliegtuig naar het magazijn werd vervoerd, hoewel niet duidelijk is of per vracht- of passagiersvliegtuig arriveerde. Er vielen geen gewonden, en de lokale brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Het incident vond slechts enkele dagen na een vergelijkbare situatie plaats in Leipzig, Duitsland, waar een soortgelijk explosief apparaat bij een ander DHL-magazijn vlam vatte. Toeval zorgde ervoor dat de brand op de grond plaatsvond, het desbetreffende toestel had namelijk vertraging opgelopen. Nadat het pakket in vlammen opging, vatte de container waarin de cargo zich bevond, tevens vlam. Duitsland ontsnapte hiermee nipt aan een grote vliegtuigramp.

‘We kunnen bevestigen dat agenten van de politie voor terrorismebestrijding een incident onderzoeken in een commercieel pand in Midpoint Way, Minworth,’ vertelde een woordvoerder van de Metropolitan Police aan de Guardian. De Duitse autoriteiten benadrukten dat, als het explosief tijdens de vlucht was ontploft, het het vliegtuig had kunnen neerhalen.

De antiterrorisme-eenheden vrezen dat deze incidenten onderdeel zijn van een bredere Russische campagne in Europa, waarbij sabotage wordt gepleegd door spionnen. Thomas Haldenwang, het hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendiensten, maakte eerder deze week het soortgelijke incident in Leipzig bekend. ‘We observeren agressief gedrag van de Russische inlichtingendiensten, waarbij mensenlevens in gevaar komen. Het beïnvloedt alle gebieden van onze vrije samenleving,’ aldus Haldenwang.

De woordvoerder van de Metropolitan Police voegde eraan toe dat er nauw wordt samengewerkt met andere Europese wetshandhavingsinstanties om te onderzoeken of deze incidenten deel uitmaken van een groter patroon van sabotage in Europa.