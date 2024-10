Twee keer op één dag 737 MAX-toestellen de dupe

Twee Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen van Akasa Airlines, een luchtvaartmaatschappij uit India, kondigden gisteren de noodtoestand af.

De eerste werd afgekondigd op vlucht QP1141. De 737 MAX, registratie VT-YAS, vertrok 0:30 uur lokale tijd vanuit Kolkata, een stad in het oosten van India, in de richting van Mumbai. Na ongeveer twee uur naderde de machine haar bestemming. Het vliegtuig startte met de daling, maar op dat moment gaven de piloten de noodtoestand af. Wat zich precies aan boord van de 737 afspeelde, is niet duidelijk. Hoewel de squawk code 7700 afgegeven werd, een code die gebruikt wordt als er iets goed mis is met het vliegtuig, zetten de piloten de daling richting Mumbai gewoon voort. Uiteindelijk arriveerde het na twee uur en vijftien minuten veilig op het eindpunt. Veel leek er niet aan de hand, want negen uur later vertrok de 737 MAX alweer voor een vlucht vanuit Mumbai naar Bengaluru.

Twee keer op één dag waren 737 MAX-vliegtuigen van dezelfde luchtvaartmaatschappij de dupe © Flightradar24.com

Nog een keer raak

Diezelfde dag kondigden de piloten van eenzelfde toestel, registratie VT-YBA, wederom de noodtoestand af. Het vliegtuig vertrok 12:15 uur, iets meer dan een halfuur later dan gepland, vanuit Delhi in de richting van Bengaluru. De luchtvaartmaatschappij laat achteraf aan AirLive.net weten dat de piloten na 40 minuten een veiligheidswaarschuwing ontvingen. Waar dat op duidde, is niet duidelijk. Het is evenmin onduidelijk of de veiligheidswaarschuwing verband hield met de twee bommeldingen die afgelopen op twee Air India-vluchten naar de Verenigde Staten gedaan werden. De 737 MAX maakte een draai en vloog terug naar het beginpunt. Daar landde de machine anderhalf uur na take-off. Het vliegtuig stond de rest van de dag aan de grond.