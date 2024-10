Vliegtuig na halfuur weer terug op Schiphol

Een Bombardier Global 7500 van VisaJet keerde dinsdagavond vlak na vertrek door een vooralsnog onbekende reden terug naar Schiphol.

Het vliegtuig, registratie 9H-VISTA, landde ’s middags 16:35 uur na een vlucht van 45 minuten vanuit Norholt, een luchthaven op enkele kilometers verwijderd van Londen Heathrow. Een klein uur later maakte het zich alweer op voor de volgende vlucht naar het Franse Toulouse. De machine steeg op vanaf de Oostbaan (04/22), de kortste startbaan van Schiphol die voornamelijk gebruikt wordt door privéjets en uitzonderlijk ingezet wordt als er een zuidwestelijke wind waait.

Hulpdiensten wachtten de Bombardier op Schiphol op © Flightradar24.com

Snelle omkeer

Na take-off klom de Bombardier Global 7500 naar een hoogte van 14.800 voet (omgerekend ongeveer 4.500 meter). Echter, ter hoogte van Gouda besloten de piloten om te keren in de richting van Schiphol. Ten westen van Amsterdam, over land, vloog de machine terug. Uiteindelijk lijnde die op voor de Zwanenburgbaan (18C/36C). Die baan werd tijdelijk geopend om de Bombardier Global 7500 te laten landen. Aanvankelijk was alleen de Polderbaan (18R/36L) open. Hulpdiensten, bestaande uit de brandweer, ambulances en zelfs een traumahelikopter, werden massaal opgetrommeld.

Hulpdiensten opgetrommeld

Uiteindelijk keerde de Bombardier Global 7500 een halfuur na take-off veilig terug op de luchthaven van vertrek. Niemand raakte gewond en de hulpdiensten hoefden niet in actie te komen. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel na de landing gewoon naar het platform op Schiphol-Oost taxiede. Het is na de terugkeer niet meer operationeel geweest en is onduidelijk wanneer het haar rentree in het luchtruim gaat maken.