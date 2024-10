Vliegtuigcrash Oostwold Airport blijkt vals alarm

Bij een oefening op Oostwold Airport drukte een medewerker van de Veiligheidsregio Groningen vanochtend per ongeluk op de verkeerde knop. Hierdoor werd er een persalarm uitgegeven en naar buiten gecommuniceerd dat er een ernstig incident had plaatsgevonden op de luchthaven.

In werkelijkheid bleek er niets ernstigs aan de hand te zijn. Jesse Mol, woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen en tevens verbonden aan de brandweer, verduidelijkte de situatie in een gesprek met het Dagblad van het Noorden. Volgens Mol gaf het per ongeluk verstuurde persalarm de oefening ‘een heel realistisch karakter.’ Hij voegde hieraan toe dat er geen sprake is van ernstige consequenties voor de medewerker die op de verkeerde knop drukte. ‘Hij krijgt zeker niet op de kloten. Eigenlijk is dit ook wel goed, want het heeft gewerkt. De media bellen als eerste.’

De oefening die vanochtend werd gehouden, simuleerde een scenario waarin een vliegtuig op de landingsbaan van Oostwold Airport zou zijn neergestort. Dergelijke scenario’s worden regelmatig geoefend om hulpdiensten voor te bereiden op mogelijke rampen en om de coördinatie tussen verschillende instanties te testen. De oefening werd geleid vanuit een commandowagen die op het vliegveld stond opgesteld. Er waren geen echte slachtoffers of schade, aangezien de crash volledig in scène was gezet. ‘Je ziet alleen een stuk of twintig mensen met hesjes rondlopen,’ legt Mol uit. ‘Zelfs geen brandweerwagen is opgeroepen.’

In de afgelopen weken heeft de Veiligheidsregio Groningen al meerdere keren geoefend op diverse locaties in de provincie. Zo werd er onder andere een oefening gehouden bij de Oostersluis in de stad Groningen, evenals bij de energieterminal in de Eemshaven en op een NAM-locatie in Grijpskerk.