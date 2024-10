A320 door schade aan de grond op Brussels Airport

Op 24 september vond een incident plaats met een Airbus A320-200 van Brussels Airlines, met registratie OO-SNF, dat pas recent aan het licht is gekomen. Het vliegtuig liep een tailstrike op tijdens een landingspoging op Brussels Airport en staat door de opgelopen schade nog steeds aan de grond voor reparatie.

Het toestel was bezig met vlucht SN3778 vanuit Ibiza, Spanje, en naderde om 18:13 uur lokale tijd landingsbaan 25R van de Brusselse luchthaven. Bij de eerste poging om te landen, maakte het vliegtuig een harde landing waardoor het kort stuiterde. De cockpitbemanning besloot daarop een go-around uit te voeren, een procedure waarbij het vliegtuig opnieuw opstijgt om later een nieuwe landingspoging te doen. Tijdens deze manoeuvre raakte de staart van het toestel de landingsbaan, wat resulteerde in een zogenaamde tailstrike. De exacte oorzaak van deze tailstrike is nog niet vastgesteld en wordt verder onderzocht.

Ondanks het incident verliep de doorstart veilig en klom het vliegtuig zonder problemen naar een veilige hoogte. De bemanning besloot vervolgens een nieuwe nadering te maken naar dezelfde landingsbaan. Om 18:26 uur, slechts 13 minuten later, landde de A320 succesvol zonder verdere complicaties. Niemand van de passagiers of bemanning raakte gewond.

Na de succesvolle landing werd de machine direct buiten dienst gesteld voor grondige inspectie en reparaties.De betrokken landingsbaan werd kort afgesloten om eventuele schade aan het asfalt als gevolg van de impact te evalueren.

Brussels Airlines werkt samen met luchtvaartautoriteiten om de oorzaak van het incident te achterhalen. De A320 blijft aan de grond totdat de reparaties zijn voltooid en de veiligheid van het toestel gegarandeerd kan worden.