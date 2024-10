Bekende naam KLM zegt na veertig jaar gedag

Na veertig jaar zwaait Executive Vice President (EVP) Ton Dortmans af bij KLM Engineering & Maintenance. Hij wordt opgevolgd door huidig EVP Hub Operations Mathieu Essenberg.

Ton Dortmans begon in 1985 bij KLM en bekleedde in die tijd verschillende functies binnen de afdelingen Ground Services, Flight Operations en het Operations Control Center. Uiteindelijk kwam hij terecht bij Engineering & Maintenance, waar hij verantwoordelijk was voor het in goede staat houden van de KLM-vloot en het onderhouden van contact met ruim tweehonderd externe MRO-klanten over de hele wereld. Daarnaast was hij ook onderdeel van verschillende commissies binnen de Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland en de overheid zoals Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

KLM-CEO Marjan Rintel sprak haar dankbaarheid uit aan Dortmans. ‘Het tijdig en veilig onderhouden van vliegtuigen, motoren en componenten, dat is waar het om draait bij E&M. Ton heeft die grote verantwoordelijkheid met verve vervuld, met een groot hart voor de techniek, maar vooral ook voor de mensen daarachter. Hij wist E&M in de afgelopen jaren door pittige omstandigheden te leiden, toen we tijdens de coronacrisis veel technische collega’s moesten laten gaan en daarna juist weer moesten opschalen. Ik wil Ton van harte bedanken voor alles wat hij voor KLM heeft betekend en wens hem veel geluk.’

Opvolger