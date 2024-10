Emirates stelt eerste A350-vlucht opnieuw uit

Emirates heeft de levering van haar eerste Airbus A350 al meerdere keren moeten uitstellen. Oorspronkelijk gepland voor september, werd deze eerst verschoven naar november en nu naar december. Inmiddels is er een nieuwe datum vastgelegd voor de langverwachte levering.

De betreffende Airbus A350, met voorlopige registratie F-WZGA, voerde op 15 oktober een reeks testvluchten uit boven de Franse Atlantische kust. Na een vlucht van één uur en 28 minuten landde het toestel weer veilig in Toulouse. Het is nog niet duidelijk of dit de officiële acceptatievlucht voor Emirates was, eerder had de luchtvaartmaatschappij aangekondigd de eerste A350 in oktober te ontvangen.

De aflevering van de A350-900, die definitief geregistreerd zal worden als A6-EXA, liep echter meerdere keren vertragingen op. Aanvankelijk stond gepland dat Emirates de eerste commerciële vluchten met dit nieuwe toestel op 15 september 2024 zou uitvoeren naar Bahrein. Toen dat niet haalbaar bleek, werd Edinburgh als eerste bestemming aangewezen, met een geplande eerste vlucht op 2 december.

Ook deze datum moest opnieuw worden verschoven. Emirates bevestigde dat de geplande A350-vluchten zijn uitgesteld door verdere vertragingen in de levering. De eerste commerciële lijnvlucht met de A350 staat nu gepland voor 16 december 2024 naar Edinburgh. In de tussentijd zal Emirates vanaf 4 november tijdelijk een Boeing 777 inzetten op de route naar Edinburgh, waarna de overstap naar de A350-900 in december plaatsvindt. Emirates wilt de nieuwe A350 op andere Europese bestemmingen inzetten, waaronder Lyon (Frankrijk) en Bologna (Italië). Buiten Europa worden bestemmingen als Koeweit en Muscat aangevlogen door de A350.

Ondertussen bereidt Emirates zich voor op de komst van de A350 in haar vloot. De luchtvaartmaatschappij investeerde ongeveer 48 miljoen dollar (44 miljoen euro) in de bouw van drie nieuwe vluchtsimulatoren. Tot nu toe hebben dertig piloten hun licentie voor de A350 behaald, en dat aantal zal naar verwachting tegen eind november oplopen tot ongeveer 50.