Europese airlines eisen hulp van Brussel

Verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen vroegen afgelopen woensdag in Brussel om hulp. Ze vinden de Chinese concurrentie oneerlijk en eisen dat politici maatregelen nemen.

Door de Russische invasie in Oekraïne is het Russische luchtruim sinds februari 2022 gesloten voor bijna alle Europese luchtvaartmaatschappijen. Chinese airlines hebben echter niks te maken met de sanctiepakketten en maken vooralsnog gebruik van het luchtruim. Hierdoor weten Chinese maatschappijen hun kosten aanzienlijk te verlagen in vergelijking met hun Europese concurrenten en slaan ze hen gemakkelijk uit het veld. Iets waar de Chinezen net zomin last van hebben, zijn de hoge milieubelastingen die Europese airlines moeten betalen. Dat draagt tevens bij aan de oneerlijke concurrentie vinden zij. Nu kijkt de sector naar Brussel voor oplossingen”.

Verschillende maatschappijen hebben hun operaties naar grote Chinese steden als Peking al stopgezet, waaronder British Airways en Lufthansa. De CEO van de laatstgenoemde zei op een sector-conferentie in Brussel dat alle vluchten naar Europa het Russische luchtruim moeten ontwijken om eerlijke competitie te bewerkstelligen. ‘Terwijl wij het Russische luchtruim niet mogen gebruiken, hebben Chinese maatschappijen daar wel toegang toe. Als we een eerlijk speelveld willen, moeten we ervoor zorgen dat elke maatschappij die in Europa landt, het Russisch luchtruim heeft ontweken. Tot dat moment, zullen er enorme voordelen zijn voor Chinese maatschappijen.’

Zorgen

De maatschappijen uitten ook hun zorgen over de milieumaatregelen. Ze vinden het oneerlijk dat zij er wel voor moeten opdraaien en noemen het een ‘financieel voordeel’ voor de concurrentie. Verschillende CEO’s gaven ook andere zorgen aan. Zo heeft IAG-topman Luis Gallego moeite met de strenge regels voor overnames en fusies. ‘Het is moeilijk om grotere luchtvaartmaatschappijen of groepen airlines te vormen, want consolidatie is moeilijk… We moorden de Europese luchtvaart uit als we zo doorgaan’, aldus Gallego tegenover Reuters Persbureau. Daarnaast had ook Ryanair een aantal problemen die ze wou aanstippen. Michael O’Leary had zijn mond vol van de problemen in de toeleveringsketen bij vliegtuigbouwers. Wel benoemde hij de mogelijke financiële winsten die te behalen zijn bij een tekort aan vliegtuigen. Hoe minder aanbod namelijk, hoe hoger luchtvaartmaatschappijen de prijzen kunnen opdrijven.