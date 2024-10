Nieuwe bestemming gestrande Russische A320

Eind deze zomer begon Ural Airlines met het ontmantelen van de gestrande Airbus A320. Die landde een jaar geleden in een tarweveld nabij Novosibirsk, Rusland. De Russische luchtvaartmaatschappij bevestigt nu een nieuwe bestemming voor de verschillende onderdelen.

De onderdelen van de gestrande A320 dienen nu als reserve voor andere A320’s van Ural Airlines. Volgens een bericht van de luchtvaartmaatschappij werken ingenieurs en technici aan het demonteren van onderdelen van het vliegtuig. Als eerste verwijderden zij de apparatuur uit de cockpit en werd de cabine uit het toestel leeggehaald. Vervolgens verwijderde de maatschappij ook de hydraulische en brandstofsystemen, airconditioning, avionica en grote delen van de vleugels. De luchtvaartmaatschappij brengt de onderdelen naar het centrale onderhoudscentrum van Ural Airlines in Jekaterinenburg.

Tot slot demonteerde de Russische luchtvaartmaatschappij de twee ingepakte CFM56-motoren en bracht die over naar hetzelfde centrum in Jekaterinenburg. Alle onderdelen passeren tevens het technische centrum ter controle. Zo zorgt de maatschappij ervoor dat de onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Ural Airlines hoopt het proces aan het eind van het jaar te hebben afgerond.

Tekorten

Het is ruim een jaar geleden toen de Airbus A320, registratie RA-73805, een noodlanding maakte in een tarweveld in Ubinsky-district, nabij Novosibirsk. In eerste instantie zou het toestel weer de lucht ingaan zodra de grond voldoende bevroren was, maar uiteindelijk werd dat plan verworpen. De airline kon namelijk geen betrokkenen vinden die verantwoordelijkheid wilden nemen voor het laten opstijgen van de A320.