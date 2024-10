Roemenië stuurt straaljagers af op vreemd voorwerp

Afgelopen donderdag stuurde Roemenië vier straaljagers af op een onbekend vliegend voorwerp, zeer waarschijnlijk een drone. Volgens het ministerie van Defensie wist het veertien kilometer landinwaarts te vliegen.

Rond 16:00 uur lokale tijd kreeg het Roemeense ministerie van Defensie een melding dat er zich een onbekend vliegend object in het luchtruim van het Oost-Europese land bevond. Het object werd voor het eerst waargenomen boven de Zwarte Zee en vloog vervolgens vanuit zuid-oostelijke hoek de regio Constanta binnen. Het ministerie trommelde in korte tijd twee F-16’s en twee Spaanse F-18-straaljagers op en stuurde die op het object af. De Spaanse F-18’s voeren tot het eind van dit jaar patrouillemissies uit boven Roemenië. De straaljagers wisten het vliegend object uiteindelijk niet te traceren. Bewoners in de regio Constanta kregen de opdracht dekking te zoeken.

Het ministerie van Defensie zei in een later statement dat het leger vrijdagochtend op zoek gaat naar eventuele restanten van de drone en een crashlocatie.

Russische drones

Roemenië deelt een grens van ruim zeshonderdvijftig kilometer met Oekraïne. Regelmatig komen brokstukken van drones, die worden gebruikt tijdens aanvallen op Oekraïense haveninfrastructuur, in het Roemeense territorium terecht. Ook zien Oost-Europese NAVO-landen drones steeds vaker hun territorium invliegen. Begin september maakten zowel Letland als Roemenië melding van een drone boven hun grondgebied. Tevens noteerde de laatstgenoemde eind september nóg een incident. Het leidt tot veel angst voor verdere escalaties in Oost-Europese landen. Ze riepen daarom halverwege september op tot een robuuste aanpak van Russische drone-excursies in het NAVO-luchtruim.