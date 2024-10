Vier op een rij voor Emirates A380

Een Airbus A380 van Emirates is voorzien van het jasje van de National Basketball Association (NBA), de organisator van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

De romp van de Superjumbo, registratie A6-EOD, is grotendeels voorzien van een blauwe livery met het logo van de bond aan de achterkant. Op de zijkant staat in rode letters ‘Emirates’ terwijl dat normaal gesproken in goud is. De motoren zijn voorzien van de rode kleur, gewoonlijk zijn die wit. ‘De nieuwe livery is een viering van het marketingpartnerschap en de game die mensen van over de hele wereld samenbrengt. We hopen de passie te verspreiden en contact te leggen met basketbalfans in landen in ons netwerk’, aldus Boutros Boutros, Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand bij Emirates, in een verklaring. Emirates heeft behalve deze A380 nog drie in haar bezit met een ander kleurenschema. Check out our new drip!



Introducing our brand new @NBA-themed A380, bringing its game to the skies from next week. https://t.co/nRajclERqG pic.twitter.com/K819UqwRDW— Emirates (@emirates) October 18, 2024

Herschildering

Op 24 september voerde de desbetreffende Superjumbo voorlopig haar laatste vlucht uit vanuit John F. Kennedy naar Dubai. Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre-teams voerde de herschildering uit, die bestond uit strippen, schilderen en grafische processen. Alles bij elkaar duurde dit 24 dagen.

Services en producten aan boord

Sinds februari dit jaar is Emirates de officiële airlinepartner van de NBA. Vanaf 1 november tot en met 17 december, ter gelegenheid van de NBA Cup, kunnen reizigers NBA-geïnspireerde producten en services ervaren op vluchten, onder meer met de A380, van en naar veertien bestemmingen in de Verenigde Staten en Canada. De wedstrijden, die tussen 12 november en 17 december plaatsvinden, worden live aan boord uitgezonden. ‘We kijken er ook naar uit vanaf volgende maand unieke ervaringen aan boord te presenteren, met een groot aantal NBA-themaproducten en -services om onze klanten te inspireren en te verrassen’, zegt Boutros Boutros.