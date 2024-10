Goedkoop naar de grens met Noord-Amerika | Flight Report

Sinds een kleine anderhalf jaar is het IJslandse PLAY Airlines weer terug op Schiphol. De maatschappij met de felrode Airbussen vliegt vijf keer per week vanaf haar hub in Keflavik, IJsland, naar Amsterdam. Destijds mocht Up in the Sky al eens mee om te kijken hoe de maatschappij het ervan afbrengt. Nu is het tijd om uit te zoeken of PLAY haar kwaliteiten weet vol te houden. Ik vloog mee aan boord van hun A320neo in de richting van IJsland, de terugvlucht vond plaats aan boord van een A321neo.

Iets voor het middaguur kwam “onze” Airbus A320neo, registratie TF-PPF, aan bij gate M5 op Schiphol. Daar stond de felrode vogel te stralen tussen de oranje easyJet-Airbussen. Aan boord bevonden zich vooral Nederlanders, Duitsers en Amerikanen, in tegenstelling tot IJslanders. Dit het gevolg van het bedrijfsmodel dat PLAY Airlines gebruikt. Vanuit verschillende Europese plaatsen als Amsterdam, Parijs en zelfs zó ver als Athene, Marrakech en Tenerife, brengt de budgetvlieger reizigers naar haar hub In Keflavik, een klein uur verwijderd van hoofdstad Reykjavik.

Het merendeel van de passagiers, zo’n 37 procent volgens de eigen cijfers, blijft niet in IJsland, maar reist door naar één van de vijf bestemmingen in de Verenigde Staten of Canada. Daarmee dient PLAY reizigers die op een goedkope manier de Atlantische Oceaan willen oversteken en daarvoor best wat langer onderweg willen zijn. Tegelijkertijd geeft PLAY ook toe dat het hub-model nog niet helemaal werkt als gehoopt. De Noord-Amerikaanse markt is sterk veranderd en de concurrentie op routes naar het continent is toegenomen, met meer directe routes vanuit Europa. Om die reden kijkt de maatschappij ook steeds meer naar Zuid-Europa en noordelijk Afrika.

Ticketprijzen

Retourtickets naar IJsland vanuit Amsterdam zijn, mits enigszins bijtijds geboekt, ruimschoots beschikbaar vanaf zo’n 175 euro zonder bagage. Daarmee zit PLAY rond hetzelfde prijspunt als Transavia, zij het dat PLAY de route dagelijks vliegt. Met een groter stuk handbagage erbij wordt dat voor de retourreis al gauw zo’n 60 euro meer. Ruimbagage is bij te boeken vanaf ruim 75 euro. Retourtickets van Amsterdam naar een stad als New York zijn al beschikbaar vanaf zo’n 300 euro, waarbij de kosten voor een stuk handbagage al gauw oplopen naar zo’n 100 tot 120 euro en voor ruimbagage naar zo’n 120 tot 130 euro. PLAY biedt ook pakketten aan met priority boarding en stoelselectie. Het handbagagepakket is tussen Amsterdam en IJsland best aantrekkelijk geprijsd, maar bij op de vluchten naar Noord-Amerika is het los bijboeken van bagage merkbaar voordeliger – als de andere voordelen je niet uitmaken.

Overigens biedt de airline de mogelijkheid tot een “stopover” in IJsland gedurende een periode van maximaal tien dagen, zonder dat dit extra ticketkosten met zich meebrengt. Tien dagen is tevens een perfect tijdframe om al het moois te ontdekken dat het land te bieden heeft. En dat is precies wat we gaan doen.

De felrode Airbus A320neo van PLAY Airlines © Leon Holtkuile

Comfortabel

Het rode jasje met de witte PLAY-letters valt direct op. De zwarte rand rondom het cockpitraam bezorgt de Airbus een modern uiterlijk. De nog jonge leeftijd van de maatschappij is ook binnen te zien. Er zit meer dan voldoende padding in de met lichtgrijs leer beklede stoelen die enkele tientallen graden achterover kunnen worden gezet. De beenruimte is aan de krappe kant. Daarom is het prettig dat de vlucht slechts drie uur duurt. Vervelen tijdens de vlucht is niet nodig mits je thuis een film downloadt op je telefoon. Een snack meenemen voor in het vliegtuig is aan te raden. De terugvlucht, nu in een Airbus A321neo, registratie TF-PLA, leerde dat niet alle cabines bij PLAY hetzelfde zijn. In dit geval waren de stoelen aanzienlijk minder zacht terwijl de recline wel degelijk aanwezig was. Van de terugvlucht, die rond 06:00 ’s ochtends vertrok, kreeg ik weinig mee omdat ik bij het stille geronk van de A321neo-motoren al snel door slaap werd overmand.

De cabine met ruime bagagebakken

Beenruimte beperkt, mogelijkheid tot plaatsen van mobiele telefoon

Laatste stukje van Schotland

Land in zicht!

Gearriveerd

Ruim

Het is duidelijk zichtbaar dat PLAY zich richt op de reiziger die de oceaan oversteekt. In de cabine voelt het ruim aan. De bagagebakken zijn van ruim formaat. Ik ondervond geen problemen met het plaatsen van mijn bagage en andere passagiers hadden daar net zomin moeite mee. De afmetingen van een stuk handbagage zijn met 56 x 45 x 25 centimeter zelfs iets beter dan bij KLM, Air France of Lufthansa. Bij het raampje zittend, had ik voldoende ruimte om comfortabel te genieten, óók in de breedte. Door de moderne wandpanelen is de cabine ietsjepietsje breder waardoor de stoelen net een stukje ruimer zijn.



Het aanbod qua service is tevens ruim. De stewardessen aan boord van mijn vlucht waren erg vriendelijk en behulpzaam. De dames in speelse, felrode outfits kwamen twee keer langs met een kar vol hapjes en drankjes. Daarvoor moet uiteraard betaald worden, zoals dat gaat bij een budgetmaatschappij. Op de kaart staan simpele snacks. De keuze voor een deal waarbij je een drankje, hapje en snack ontvangt, leidt tot enkele euro’s korting. Zo was mijn combinatie van een cola, een chocoladereep en een opgewarmde ham/kaas-panini goed voor een korting van drie euro.

De aankomst was prettig. Up in the Sky mocht een volledige week doorbrengen op IJsland. Over al het ervaren schoon dat het prachtige land te bieden heeft, waaronder het noorderlicht, de bergen en uiteraard de IJslandse lagoons, valt binnenkort het nodige te lezen op onze site.

