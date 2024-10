Lufthansa A340-piloten namen geen enkel risico

Een onbekende geur drong vorige week zondag in de omgeving van Eindhoven de cabine van een Airbus A340 van Lufthansa binnen.

Het vliegtuig, registratie D-AIHF, was 14:05 uur vertrokken vanuit Frankfurt om vlucht LH418 naar Washington (Verenigde Staten) uit te voeren. Het toestel steeg in oostelijke richting op en maakte direct een boog richting het noordwesten. Niet veel later vloog de A340 ter hoogte van Venlo het Nederlandse luchtruim binnen. Een passagier laat aan AV Herald weten dat het cabinepersoneel aankondigde dat een ongeïdentificeerde geur in de cabine hing. De geur zou bij hen een ongemak hebben veroorzaakt. Vervolgens ging de flight crew op doek naar waar de geur vandaan kwam, echter zonder het beoogde resultaat.

Ter hoogte van Tilburg keerde de A340 om © Flightradar24.com

Omkeer boven Tilburg

De piloten besloten de oversteek naar de VS niet te wagen en keerden ten oosten van Tilburg om in de richting van Frankfurt. Na een halfuur maakte de A340 zich op voor een ongeplande landing op landingsbaan 25C. Daar arriveerde de machine veilig een uur na take-off. Het toestel kwam op de baan tot stilstand voor een inspectie. Na acht minuten taxiede de A340 in de richting van het platform waar de passagiers het vliegtuig verlieten.

Forse vertraging

Lufthansa regelde voor haar reizigers een vervangende A340, registratie D-AIHX. Die zou 22:40 uur vertrekken in de richting van Washington. Daar arriveerde de machine met een vertraging van ongeveer tien uur. De luchtvaartmaatschappij hield de geurende A340 één dag aan de grond. Afgelopen maandag was het vliegtuig weer in de lucht te vinden met een vlucht naar het Indiase Delhi.