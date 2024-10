777F doet weer dienst als Panda Express

Een Boeing 777F van FedEx bracht afgelopen dinsdagochtend twee panda’s vanuit China naar de Verenigde Staten.

De panda’s, Bao Li en Qing Boa, werden vanuit diplomatiek oogpunt naar de VS gestuurd. Beoogd wordt de relatie tussen de beide landen te verbeteren. Voordat de panda’s aan de reis begonnen, verbleven zij op een onderzoeksbasis in Dujiangyan, een stad in de bergen in de provincie Sichuan. In twee aparte kooien werden de twee naar het vliegveld van Chengdu gebracht voor vervoer naar Washington Dulles International Airport. Het toestel dat ingezet werd, een 777F, registratie N893FD, vertrok 4:00 uur lokale tijd en ging terug de tijd in richting Anchorage, een stad in Alaska. A long flight from Chengdu and a refueling stop in Anchorage, DC has their pandas again !



The FedEx – Boeing 777-FS2 cargo plane (N893FD) dubbed “Panda Express,” carrying Bao Li and Qing Bao, both 3 years old, landed at Washington Dulles Airport (IAD) at 9:53 a.m. Tuesday.… pic.twitter.com/O2FZ5SCr0Z— FL360aero (@fl360aero) October 15, 2024

Veel media-aandacht

Na een tussenstop hervatte het vliegtuig de vlucht naar Washington. Aan boord van de 777F liet Boa Li blijken dat hij aan boord zat, vertelt Deanna Martin, captain van de zogeheten ‘Panda Express’. ‘Elke keer als iemand de vrachtruimte betrad, keek hij. Hij wilde zien wie er zou komen en of die hem iets lekkers wilde geven’, schetst hij de situatie bij CNN. Terwijl Boa Li zich extravert opstelde, was Qing Boa juist precies het tegenovergestelde. Toch is ze op haar hoede als ze actief is. De 777F landde uiteindelijk rond de klok van 9:55 uur onder strenge beveiliging en met veel media-aandacht op de luchthaven van Washington. The panda convoy just passed the Washington Hilton and is making its way up Connecticut Avenue to the National Zoo. 🐼 pic.twitter.com/BUDja8TEPE— Eric Geller (@ericgeller) October 15, 2024

Aankomst in Washington

In Washington werden de kooien uit het vliegtuig gehaald en naar de terminal gebracht. Van daaruit zijn de panda’s naar de Smithsonian’s National Zoo vervoerd. Deze dierentuin heeft een huurcontract van tien jaar gekregen. Net zoals bij de panda’s die met een Cathay Pacific Boeing 747-400F vorige maand vervoerd werden, moeten deze eveneens eerst in quarantaine. De verwachting is dat het publiek het duo op 24 januari volgend jaar kan bewonderen. In 2017 vervoerde KLM met een Boeing 747-400Combi eveneens twee panda’s die sindsdien in het Ouwehands Dierenpark verblijven. Het stel bracht al twee keer een jong voort. Het eerste is inmiddels terug in China. Sinds 1984 voert China een pandadiplomatie waardoor het land panda’s enkel uitleent en niet langer weggeeft. Op dit moment leeft er nog één panda in Mexico die geschonken werd, maar alle andere panda’s overal ter wereld zijn en blijven eigendom van China.