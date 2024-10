787 keert vlak voor Belgische grens om

Een Boeing 787 van de Indiase luchtvaartmaatschappij Vistara maakte afgelopen vrijdag een ongeplande landing in Frankfurt (Duitsland).

Het vliegtuig, registratie VT-TSE, steeg 15:45 uur lokale tijd op vanuit Delhi in de richting van Londen Heathrow. Via Pakistan, Afghanistan en Turkmenistan vloog de 787 het Europese luchtruim ter hoogte van Azerbeidzjan binnen. Daarna zette de Dreamliner de route in noordwestelijke richting naar haar eindpunt voort. Echter, ten oosten van Duitsland namen de piloten volgens AirLive.net contact op met de luchtverkeersleiding met het verzoek onmiddellijk om te draaien.

Vlak voor de grens met België werd omgekeerd © Flightradar24.com

Ongeplande landing in Frankfurt

Wat de reden daarvan was, is niet bekend. De vliegers kondigden in ieder geval de noodtoestand af, die onder meer zowel kan duiden op een technisch mankement, als een onveilige situatie aan boord. Vlak voor de grens met België maakte de 787 de ommekeer. Uiteindelijk landde het toestel veilig op de luchthaven van Frankfurt. Daar stond het enkele uren aan de grond alvorens het 23:30 uur alsnog in de richting van Londen Heathrow vertrok. Daar arriveerde het een uur na vertrek.

Straaljagers escorteren

Hoewel niet precies duidelijk is wat zich aan boord heeft afgespeeld, kreeg een andere Indiase luchtvaartmaatschappij, Air India, op weg naar dezelfde luchthaven eerder deze week te maken met een bommelding. Toen de machine het luchtruim in het Verenigd Koninkrijk naderde, zouden de piloten aldus The Independent zo’n melding hebben ontvangen. De vliegers stelden de luchtverkeersleiding op de hoogte en boven Norwich belandde het toestel in een holding pattern. Daarnaast werden straaljagers van de Royal Air Force (RAF) op het toestel afgestuurd om het te escorteren. Uiteindelijk maakte de machine in tegenstelling tot de Vistara 787 de vlucht wel in één keer af.